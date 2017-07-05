Koepka’dan İlk Major Zaferi

Sezonun ikinci major turnuvasında zafer Brooks Koepka’nın oldu. 2014 Turkish Airlines Şampiyonu, US Open’daki bu zaferiyle kariyerinde ilk kez major turnuva kazandı.Golfte takvimin ikinci major buluşması olan US Open, 15-18 Haziran tarihleri arasında Wisconsin’deki Erin Hills Golf Sahası’nda oynandı. 156 yıldız golfçüyü bir araya getiren buluşmayı -16’lık dereceyle kazanan ABD’li sporcu Brooks Koepka, kariyerinin ilk major şampiyonluğunu, Rory McIlroy’a ait turnuva rekorunu egale ederek kazanmış oldu.

2006’da açılan Erin Hills’te düzenlenen ilk US Open’da eski şampiyonlardan 11 tanesi yeniden kupa kaldırabilmek için sahaya çıktı. Bu isimlerden son şampiyon Dustin Johnson, Olimpiyat Şampiyonu Justin Rose ve 2011’de turnuvayı rekor dereceyle kazanan ancak sakatlığı nedeniyle US Open’a katılıp katılamayacağı son haftaya kadar belli olmayan Rory McIroy’un yanı sıra Lucas Glover, Graeme McDowell ve Angel Cabrera da cut’ı aşmaya başaramadı. Jim Furyk, Martin Kaymer, Webb Simpson, Jordan Spieth ve Ernie Els ise hafta sonunu görmeyi bildiler.

Ne var ki kupa bu isimlerden birine değil, daha önce hiç şampiyonluk yaşamamış olan Brooks Koepka’ya gitti. 2014’te Türkiye’de Turkish Airlines Open’ı kazanırken hatırladığımız ve PGA Tour’a uzanan yolu European Tour’dan geçen 27 yaşındaki golfçü, baştan sona zirveye yakın oynadığı turnuvayı 272 vuruşla tamamladı ve -16 ile Rory McIlroy’un rekorunu egale ederek kupaya uzandı. Brian Harman ve Hideki Matsuyama ise dört vuruş farkla ikinciliği paylaştı. İlk turu 65 vuruşla oynayarak US Open tarihinin en iyi açılış günü derecesini egale eden Rickie Fowler ise dört tur sonunda ortak beşincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Spieth’ten Mucizevi Şampiyonluk

PGA Tour’da Haziran ayında US Open haricinde üç turnuva daha oynandı. Eski 1 numara Jordan Spieth, ilk kez mücadele ettiği Travelers Championship’te uzun yıllar hatırlanacak bir zafer elde etti. 72 çukur sonunda Daniel Berger ile play-off’a kalan Spieth, bunker’dan yaptığı muhteşem birdie sayesinde bu sezonki ikinci turnuva zaferine ulaştı. Spieth’in bu sezonki şampiyonluk sayısı ise ikiye yükseldi.

Ayın ilk turnuvası The Memorial’da ise şampiyonluk Jason Dufner’a gitti. 65-65’lik bir açılış yapan Dufner, üçüncü turdaki 77 vuruşluk kabus derecesine rağmen son turu 68 vuruşta oynadı ve en yakın rakipleri Anirban Lahiri ile Rickie Fowler’ın üçer vuruş önünde, kariyerinin beşinci turnuva zaferini elde etti.

FedEx St. Jude Classic’te ise şampiyonluk, Daniel Berger’ın oldu. ABD’li golfçü son iki turu 66’şar vuruşta tamamladı ve geçen yıl olduğu gibi bu sene de kupayı kaldırmayı başardı. Berger’ın toplam şampiyonluk sayısı da ikiye yükselmiş oldu. Memphis’teki turnuvada ikinciliği ise Charl Schwartzel ile Whee Kim paylaştı. Öte yandan, amatör golfçü Braden Thornberry evinde aldığı ortak dördüncülükle ismini akıllara yazdırdı.

KISA KISA

– Tüm zamanların en büyük golfçülerinden Tiger Woods, alkollü araç kullandığı için tutuklandı. Kefaletle serbest bırakılan ABD’li yıldız, yaptığı açıklamayla özür diledi. 18 aylık sakatlık arasından sonra sene başında sahalara dönen Woods, ikinci turnuvasında yeniden sakatlanmıştı. Basın sözcüsü, Woods’un sırt ağrılarıyla başa çıkabilmek için yeniden profesyonel yardım almaya başladığını açıkladı.

– Oynadığı turlarda toplam 230 turnuva kazanan efsanevi golfçülerden Roberto De Vicenzo 94 yaşında hayatını kaybetti. Arjantinli sporcu, 1967’de The Open’da kariyerinin tek major şampiyonluğunu elde etmişti.

– Tarihin en iyilerinden Phil Mickelson, kazanamadığı tek major olan US Open’da mücadele etmedi. Kızının mezuniyet törenini kaçırmamak için US Open’dan çekilen Mickelson’ın bu kararı sosyal medyada birçok destek mesajı almasını sağladı. Öte yandan, turnuvadan iki hafta sonra, Mickelson ile caddie’si Jim “Bones” Mackay’in 25 yıllık ortaklığının sona erdiği açıklandı.

– Uluslararası Olimpiyat Komitesi, golfün 2024 Olimpiyatları’nda da yer alması yönünde bir tavsiye kararı aldı. 112 yıl aradan sonra Rio ile yeniden Olimpik spor olan golfün Tokyo 2020’den sonra da oyunlarda yer alıp almayacağı kesinlik kazanmış değil.

10 Yıl Sonra Yeniden

European Tour’un önemli buluşmalarından BMW International Open’ı Andres Romero kazandı. Arjantinli golfçü, 2007’de ilk turnuva şampiyonluğunu elde ettikten tam 10 yıl sonra kariyerinin ikinci kupasını kaldırdı.

European Tour’da Haziran ayında US Open hariç üç turnuva oynandı. Almanya’da düzenlenen BMW International Open’da zafer, kariyerinin ilk ve tek şampiyonluğunu 2007’de Deutsche Bank Players Championship of Europe’ta elde ettikten sonra 10 yıldır turnuvaya kazanamayan Andres Romero’ya gitti. 36 yaşındaki Arjantinli golfçü, son gün dört golfçü arasında yaşanan düellodan zaferle ayrıldı ve -17’lik derecesiyle, 333 bin euroluk şampiyonluk ödülünü kazandı. 2012’den beri European Tour’da düzenli oynayamayan Romero bu sayede yaklaşık bir buçuk sezon daha bu turda oynamayı garantilemiş oldu.

Son çukura kadar Romero ile şampiyonluk mücadelesi veren İspanyol Sergio Garcia, İngiliz Richard Bland ve Belçikalı Thomas Detry ise, Romero’nun son çukurda yaptığı birdie’ye karşılık veremedi. Bu üç golfçü, şampiyonun bir vuruş gerisinde ikinciliği paylaştı. Favorilerden Tommy Fleetwood altıncı, Henrik Stenson ise 10’uncu sırayı aldı.

Paratore ve Fritteli’den ilkler

European Tour’da geçen ay düzenlenen diğer iki turnuva, ilk şampiyonlar çıkardı. İsveç’te oynanan Nordea Masters’ta zafer, İtalyan golfçü Renato Paratore’nin oldu. 68 vuruşla oynadığı ilk turu lider tamamlayan Paratore, 72 ve 71 vuruşluk turlarla sıkıntı yaşasa da son turu 70 vuruşla tamamladı. 20 yaşındaki genç sporcu böylece, kariyerinin ilk European Tour şampiyonluğuna ulaştı. Matthew Fitzpatrick ve Chris Wood ise birer vuruş farkla ikinciliği paylaştılar.

27 yaşındaki Güney Afrikalı golfçü Dylan Frittelli ise kariyerinin ilk European Tour şampiyonluğunu Avusturya’da tattı. Daha önce Challenge Tour’da iki şampiyonluğu bulunan Frittelli, Lyoness Open’da hafta sonunu 68 ve 67 vuruşla oynadı ve toplamda -12’lik dereceyle kupayı kaldırdı. Davi Horsey, Mikki Korhonen ve Jbe Kruger ise şampiyonluğu birer vuruş farkla kaçırıp ikincilikle yetindiler.

Ali Altuntaş Tarihe Geçti

Profesyonel milli golfçü Ali Altuntaş, Belçika’da düzenlenen Challenge Tour ile KPGM Trophy’de tarihe geçti. İlk turu 71 vuruşla oynadıktan sonra Cuma günü sahayı 69 vuruşla tamamlayan Altuntaş, yurt dışında düzenlenen Challenge Tour organizasyonlarında cut’ı aşan ilk profesyonel Türk golfçü unvanını aldı. Altuntaş turnuvayı da toplamda 285 vuruşta ve -3’le tamamladı. Daha önce de 2016 yılında Antalya’da oynanan Turkish Airlines Challenge’da da Ediz Kemaloğlu elemeleri geçmeyi başarmış ve Challenge Tour tarihinde cut’ı aşan ilk golfçü olmuştu.

Öte yandan, Türkiye Engelliler Golf Milli Takımı’ndan Mehmet Kazan, 17 – 18 Haziran tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nin Prag şehrinde yapılan Çek Golf Masters turnuvasında, medal net kategorisinde -3 oynayarak birinci olurken, gross toplamında 165 gross skorla dördüncülüğü aldı. Ahmet Özyazıcı ise B kategorisi net skor toplamında +11 oynayarak 10’uncu, gross toplamındaysa 187 gross skorla sekizinci oldu.

Hazırlayan: İbrahim Koçyiğit