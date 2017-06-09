Korineum Golf & Country Club, Nisan 2007’deki açılışından bu yana Akdeniz’in doğal golf cenneti oldu. 18 çukurluk, 72 parlık ve 6.232 metre uzunluğundaki saha, tüm seviye ve yaştaki oyunculara hitap ediyor. Eşsiz tasarımı golfçülere dağ ve deniz manzaları eşliğinde nefes kesen bir tecrübe sunuyor.

Saha yıl boyunca golf oynamak için mükemmel durumda. Stratejik olarak yerleştirilmiş kum ve su engelleri, oyunculara meydan okuyor. Her çukurda, farklı seviyedeki golfçülere hitap eden beş farklı tee yer alıyor. Özellikle etrafından daha yüksekte konuşlanmış çukurlarda sizi bekleyen manzara nefesinizi kesecek!