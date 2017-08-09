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Golf Haber
Türkiye’de Golf
Dünyada Golf
Röportajlar
Junior Röportajlar
Köşe Yazarları
Atay Varlı
Aydan Sıvacı
Ayfer Seke
Burçe Ürkmezgil
Bekir Kara
Hakan Erol
İlkin Durukan
Mehmet Ceylan
Nilgün Oflaz
Oğuzhan Küçük
Özkan Türkan
Serap Sokullu
Videolar
Golf Dersleri
Golf Kuralları
TA World Golf Cup
2014
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Limak Bodrum Golf Cup
09 Ağustos 2017 by
Kaplanmedya
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Turnuvalar
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Bodrum Golf Kulübü’nde düzenlenen Limak Bodrum Golf Cup sona erdi.
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