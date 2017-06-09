lykia-links

-Green’ler: Seaspray paspalum

-Bayan Handicap: 36

-Erkek Handicap: 28

-Tee’ler: Her parkurda 5 adet olmak üzere Siyah, Sarı, Mavi, Kırmızı, Yeşil

-Fairway’ler: Bir çok stratejik opsiyonu kapsayan, zorlayıcı ve engebeli

-Bunker’lar: Doğal, Dye-Stili bunker’lar ve sahil

-Gölet: 7 ve 8. Parkurların arasında 1 adet gölet

-Çim: Seaspray / paspalum

-Golf Arabaları: Club Car araçlar, ancak golf sahası yürüyerek oynamak için uygundur.

-Trolley’ler: Var

-Kiralık sopalar: Callaway’in yeni modelleri

-Golf Ayakkabıları: Yumuşak tabanlı golf ayakkabıları.