-Green’ler: Seaspray paspalum
-Bayan Handicap: 36
-Erkek Handicap: 28
-Tee’ler: Her parkurda 5 adet olmak üzere Siyah, Sarı, Mavi, Kırmızı, Yeşil
-Fairway’ler: Bir çok stratejik opsiyonu kapsayan, zorlayıcı ve engebeli
-Bunker’lar: Doğal, Dye-Stili bunker’lar ve sahil
-Gölet: 7 ve 8. Parkurların arasında 1 adet gölet
-Çim: Seaspray / paspalum
-Golf Arabaları: Club Car araçlar, ancak golf sahası yürüyerek oynamak için uygundur.
-Trolley’ler: Var
-Kiralık sopalar: Callaway’in yeni modelleri
-Golf Ayakkabıları: Yumuşak tabanlı golf ayakkabıları.
Lykia Links
09 Haziran 2017 by Kaplanmedya in Videolar Türkiye’nin Golf Sahaları Videolar - No Comments
-Green’ler: Seaspray paspalum
Previous Story
Bodrum Golf Kulübü
Next Story