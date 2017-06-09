Kaplanmedya Yayıncılık
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Lykia Links

09 Haziran 2017 by in Videolar Türkiye’nin Golf Sahaları Videolar - No Comments
lykia-links

-Green’ler: Seaspray paspalum
-Bayan Handicap: 36
-Erkek Handicap: 28
-Tee’ler: Her parkurda 5 adet olmak üzere Siyah, Sarı, Mavi, Kırmızı, Yeşil
-Fairway’ler: Bir çok stratejik opsiyonu kapsayan, zorlayıcı ve engebeli
-Bunker’lar: Doğal, Dye-Stili bunker’lar ve sahil
-Gölet: 7 ve 8. Parkurların arasında 1 adet gölet
-Çim: Seaspray / paspalum
-Golf Arabaları: Club Car araçlar, ancak golf sahası yürüyerek oynamak için uygundur.
-Trolley’ler: Var
-Kiralık sopalar: Callaway’in yeni modelleri
-Golf Ayakkabıları: Yumuşak tabanlı golf ayakkabıları.

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