Markaların Konseptine Özel Müzikler SMG’den

8.500’ün üzerinde halka açık noktada yasal müzik, anons ve reklam yayını hizmeti sunan SMG Müzik, 25 kişilik genç ve dinamik kadrosu ile yoluna emin adımlarla devam ediyor. Hem iş hayatını hem de golf hayatını severek takip ettiğimiz SMG Müzik Yönetim Kurulu Başkanı Gül Gürer Alimgil, turnuva heyecanını çok sevdiğini söylüyor.



SMG olarak son dönem yapılan çalışmalardan bahsedebilir misiniz?

Müzik yayınları ilettiğimiz 150 tane AVM ve 200 perakende markası yanında bu sene otellerde de hızla ilerledik ve hizmet vermekte olduğumuz otel sayısı 45’e ulaştı. Otomotiv sektörü, showroomlar, fast food zincirleri, mobilya mağazaları, akaryakıt istasyonları gibi tüm markalarla birlikte toplam hizmet verdiğimiz lokasyon sayısı 8.500’e ulaştı. Müşterilerimiz eskiden bu kadar fazla anons yayını istemezlerdi. Markalar son zamanlarda çok fazla indirim ve kampanya anonsları talep etmeye başladı.

Yeni bir sektör oluşturduğumuza inanıyorum. 8 sene önce, merkezi yayın yapan bir yazılım şirketi olarak kurduğumuz SMG, firmalara telif ödemesi yapmadan yasal yayın ortamı sağlamış oldu.

Hem müzik seçimini müzisyenler ve DJ’ler yapmış oluyor, hem de teknoloji ve yazılım şirketi olarak firmaların alt yapılarına uygun yayın yöntemleriyle hizmet verebiliyoruz. 25 kişilik genç ve dinamik bir ekiple keyifli bir şekilde çalışıyoruz.

Ülkemizde son dönemlerde yaşanan olumsuz durumlar, sizi nasıl etkiledi? Son dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ülkemiz çok zor günlerden geçiyor, üzülüyoruz, moraller bu manada çok bozuk. Sosyal medya ya da TV ortamında duyduklarımızdan ve gelişmelerden etkilenmemek mümkün değil. Bu durum insanın iç huzuruna da olumsuz yansıyor şüphesiz. Ama mümkün olduğu kadar daha da çok çalışıp yılmadan, bıkmadan, usanmadan ülkemizin aydınlık günlere tekrar kavuşacağını ümitle bekliyoruz. Ekonomideki bozukluk, üretimin gittikçe azalması, dış borçlar, dış ülkelerle ilişkilerimizin bozulması, politik haksızlıklar gibi birçok nedenle hizmet verdiğimiz firmalar ödeme güçlüğü çekiyor. Tasarruf çareleri arıyorlar. Senelerdir hiç yaşamadığımız kadar çok tahsilat problemi yaşıyoruz. Umarım durum daha da kötüye gitmez.

SMG olarak ileriye dönük hedefleriniz nelerdir?

En önemli araştırmalarımız yine teknolojik yenilikler ile ilgili. Birkaç projemiz ile TEYDEB’e (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) başvurduk. Mevcut binamızda en alt kattaki teknik departmanı ve çalışanları yeni ARGE çalışmalarımız için İTÜ Teknokent’e taşımayı hedefliyoruz.

AVM’ler, zincir şubeleri olan tüm markalar ve onların ödeme sistemleriyle, ortak ihtiyaçları olan kişi sayımı, yoğunluk haritası ölçümleme gibi yeni teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. Neticede her markanın tüm üst düzey yöneticileri ile tanışıyoruz. Yeni ürünlerle ilerlemek artık daha kolay olacaktır.

Yoğun olarak çalışan iş insanları, golfe çok fazla zaman ayıramadıklarından yakınırlar. Sizi ise genellikle sahalarda görüyoruz. İşin sırrı nedir?

Keşke öyle olsa, maalesef ben artık sadece hafta sonları oynayabiliyorum. Turnuva heyecanını çok seviyorum, nerede olursa olsun kaçırmamaya çalışıyorum. Kulüp gezileri oluyor, arkadaşlarla golf seyahatleri organize ediliyor, böylece değişik yerlerde ve 3-4 gün üst üste golf oynama fırsatı bulmuş oluyorum. Yazın nadir de olsa iş çıkışı golfe gittiğim oluyor.

Eklemek istedikleriniz…

Çalışmak çok güzel, insanın kendini devamlı geliştirmesi ve yeni şeyler öğrenmesi, kendini beslemesi çok önemli. Tabii dengeyi iyi ayarlamak lazım… Sağlıklı günlerde, golfe, keyfe, arkadaşlara daha çok vakit ayıracağımız bir yeni sene diliyorum hepimize. Umarım bu sene sahalarda daha çok rastlaşırız.

SMG Müzik Yönetim Kurulu Başkanı Gül Gürer Alimgil