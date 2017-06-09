1994’te açılan Marmara Golf Sahası’nın tasarımı dünyanın en iyi golfçülerinden biri olan Tony Jacklin’ e aittir. 18 çukurlu, 73 parlık 6245 metre uzunluğundaki şampiyona golf sahası içerisinde, dört adet par 3, beş adet par 5, dokuz adet par 4lük parkur bulunmaktadır. Sahanın 12 numaralı deliğinde fairway yoktur, onun yerine 50 metre derinliğinde bir vadi yer almaktadır. Arazide 0-60 metre arasında değişen kot farkları mevcuttur.

Doğal meşe ağaçlarının içerisinde kurulmuş olmasından dolayı engebeli ve zorlu bir saha olarak nitelendirilen ve özellikle profesyönel golfçüler tarafından tercih edilen saha, 1997-1998 PGA European Challenge ve 1999 PGA Beko Senior Tours gibi birçok uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapmış ve Türkiye’yi temsil etmiştir.