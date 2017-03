Mini Golf Sahalarında Sınıflandırma

Beton Sahalar, Eternit sahalar, Felt (Keçe sahalar), MOS (Minigolf Open Standart) sahalar.

Sınıflandırmalarda neden ve niçin yapıldığı sorularını kendimize sormamız lazım.

Bu hafta Mini Golf 35 firması olarak Güney Kore’ye ve Hırvatistan’a, Mini Golf sahası ihracat yapınca şöyle bir düşündüm ve bazı şeyleri sorgulama ihtiyacı hissettim.

Sınıflandırmalar bir tercih mi? Bir zorunluluk mu?

Sınıflandırma veya kategoriler yapılırken şahıs veya kurum çıkarları değil, kamu yararı gözetilmelidir. Bütün ülkeler için geçerli olabilecek tek standart olmaz. Ama her ülke için uygulamasında yarar olan düzenlemeler yapılırken dikkat edilecek ve göz önüne bulundurulması gereken noktalar olmalıdır.

Minigolf sahaları için; İlk minigolf sahası olarak kabul edilen 1916 yılında Kuzey Carolina’daki Thistle Dhu (This’ll do) sahası James Barber adlı kişi tarafından yapılmıştı. Bu saha Paris’teki Louvre Bahçesi’ndenden esinlenerek yapılmış ilk geometrik saha olma özelliği taşıyor.

1927-1930 yıllarında Lokout Mountain, Tennessee’de Tom Thumb sahaları ile çok ün kazanmıştı. Örneğin; New York’taki bayii tarafından 60 gün içinde tam 150 “Tom Thumb Golf” adlı minigolf sahaları satıldı. Mini Golf çılgınlığı sonucu Amerika’da hemen hemen her parkta ve her köşe başında olduğu gibi alışveriş merkezlerinin önlerinde, binaların çatılarında mini golf sahaları kurulmuştur. Ama bu sahalar standart olma özelliği taşımadı.

1938 yılında Taylor Brothers (Joe & Robert TAYLOR) kardeşler Temalı sahalar yaparak Crazy golf diye bilinen akımın öncülüğünü başlatmışlardır. Bu sahalarda standart sahalar değildi.

Daha sonraki yıllarda Hamburg’ta Fr.Schröder, İsveç’te Edwin O. Norman ve Eskil Norman çeşitli tarz ve şekillerde tasarımlar geliştirdiler. Bunlara Don Clayton, Al Lomma ve Ralph Lomma gibi isimleri de ekleyebiliriz. Bu sahalar kendi içerisinde popülerdi.

Ancak 1951 yılında İsviçreli mimar Paul Bongni betondan 18 delikli bir saha dizayn etti. 1953 yılında sahası çok beğenilince patent aldı. 1956 yılında ise Hamburglu işadamı Albert Rolf Pless beton plakaları (Eternit golf) Galvaniz köşebentler içine yerleştirip kendi sahasını tasarladı ve patentini aldı. Bu iki tür saha patent almanın gücü ile 1953 sonrası hakimiyetini sürdürdü. Standart olmayı mecbur kıldı. Arkasından gelen Federasyon olma gücü kuralları yanında getirdi. 50-60 yıldır bazı kesimler bu işin ekmeğini yemeye de devam ediyor.

Kendi ülkeleri için zamanın gerektirdiği bu sahalara müdahale etmek pek mümkün olmadı. Başka başka sahalar üretildi ise bile, sistem dışına itilmeye çalışıldı. Ya ulusal saha denildi. Ya başka bir sınıflandırma veya kategoride değerlendirildi.

Sınıflandırmalar ihtiyaca göre uygun ve gerçek tüketici ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. Prensipler dahilinde hareket etme bir hak olabilir. Ama evrensellik yanında bu sahaların işlevsel ve görselliği göz ardı edilmemelidir. Örneğin Alışveriş Merkezleri gibi toplu yaşam alanları için taşınabilir ve montaj gerektirmeyen sahalar, çevre düzenlemesi ve saha peyzajı gibi görsellikleri ile dikkat çeken sahaları çok kullanışlı iken, siz beton sahaları bir zorunluluk olarak sunmamalısınız.

Bunun yanında MOS (Minigolf Open Standart) kategorisinde sahalar için uygulanan esneklikler neden Beton sahalar ve Eternit sahalar için geçerli değildir?

Her ülkenin kendine özgü bazı özellikleri olabilir. Hava durumu, Nüfus yapısı, eğitim durumu, mali yapısı, spora bakış açısı veya önceliği, vizyon ve hayal gücü gibi birçok şey sayabiliriz.

Sonuç olarak şunu söyleyebilirim; Ülke ve insanlık için gereklilik nedeniyle ve genel kabul görmüş sahalar standart olarak bize sunulan sahalardan çok daha takdiri hak edebilir.