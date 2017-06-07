Mini Golf Sahası Planlama, Tasarımı ve Uygulaması…

Minigolf sahaları tasarlarken bir takım unsurları göz ardı edemeyiz. Çok zor engeller veya oyun alanı tasarlar iseniz, çocuklar için zor olabileceğinden çok zorlandıkları veya atış yapamadıklarında sinir bozucu ve cesaret kırıcı olur ki; bu nedenle oyuncuyu sahadan uzaklaştırmış olursunuz. Ortalama atışlarda baba-oğul aynı ortamda oynayabilmeli. Babanın başarısız olması halinde çocuk gözünde başarısız bir baba durumuna düşeceğinden, baba bu ortamda bulunmak istemeyebilir. Çok zorlayıcı olan parkurlar insanları hayal kırıklığına uğratırsa, sizin dizayn veya tasarladığınız sahanın başarılı olduğundan bahsedemezsiniz.

Parkurların zorlu veya tehlikeli olması kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Sık sık oynayan kişi tabiki başarılı ve tecrübeli olacaktır. Bir tasarımcı başarıyı şöyle özetlemiş: “Oyunu tekrar oynamak için güçlü bir motivasyon sağlayan araç haline gelen parkurunuz başarılı demektir. Sahadaki parkurlar heyecanlı ve adranalin yüklü olabilir ama tehlikeli olmamalıdır.”

Bazı durumlarda parkur başlangıcı ve delik arasında iki veya daha fazla yol olmalıdır. Bir yolun şans faktörüne diğerinin beceriye dayalı olması sizin tasarımdaki ustalığınızı gösterir. Parkuru başarı hissi ile tamamlama işin eğlencesi, üst düzeyde iyi bir sonuçla tamamlamak başarıyı ve rekabeti tetikler.

Klasik minigolf sahaları aile veya arkadaşlar ile birlikte eğlenebilmeyi hedefler. Müşteri kitleniz daha fazla çocuk oyuncunun kullandığı sahalar ise stiliniz değişiklik göstermelidir. Çocukların hoşlanabilecekleri temalar veya engeller onlara cazip gelecektir. Büyükler için su, nehir, dere, ahşap direkler, halatlar, vb. tercih edilirken, çocuklar için daha hareketli olan yel değirmeni, dönen cisimler, güncel objeler, çizgi film kahramanları daha cazip gelecektir.

Bu nedenle Amerika’da özellikle Adventure minigolf sahalarının yanında çocukların tek başlarına veya arkadaşları ile oynamalarına yönelik ikinci bir 9 veya 18 delikli daha küçük minigolf sahası daha yapılır. Bunun sebebi büyüklerin daha çok tercih ettiği, eni ve boyu itibariyle daha büyük olan ve golfçülerinde çok haz aldığı adventure sahaların korunmasına yönelik olduğu gibi, çocukların sıkılmadan daha kısa sürede bitirebilecekleri oyun alanı yaratmaktır.

Özellikle Amerika’da iç mekan minigolf oyun alanları çoğaldı. Bu artan ilgiyi çeşitli faktörlerin tetiklediğini görüyoruz. Küçük kapalı alanlar için “black-light courses” dedikleri alanlardır. Bizdeki AVM’lerdeki ışıklı arabalar, basket potaları, air hokey, köstebek avlama oyunları gibi oyunların oynandığı mekanlarda ışıklı minigolf sahaları rabet görüyor. Büyük kapalı alanlar ise daha çok Fun parklar, eğlence merkezlerinde (Family Entertainment centers) daha çok geleneksel bir düşünce hakimdir. Yani yıl boyunca gelir elde etmek amaçlı minigolf sahalarıdır.

Amerika’da tasarımcı, kişiye göre bile saha tasarlayabiliyor. Tasarımdan önce müşteriye bana vizyonundan bahset gibi sorular sorar. Sahip olduğun mekana kimi çekmek istiyorsun? Müşteri portföyün kimler? Mini golf sahası için ne kadar alan ayırmak istiyorsun? Yaz ve kış arasında müşteri kitlesi aynı mı? Diğer tesislerinde ne var? Neler yapacaksın? Neyi planlıyorsun?

Bu gibi soruları sormasının nedeni iç mekan ve dış mekan golfü arasındaki etkileri ve farkları dikkate almak, ışık ve ışık oyunlarının efektleri yarattığı gizemi planlamak ve dikkate almak içindir. Sensörler yardımı ile sesler, sis, ışık değişimleri yaratmak sahayı atraksiyonlu bir alana çevirmek için gereklidir. İç mekanın kışın daha çok tercih edileceği gerçeği, kışın okulların açık olması sebebiyle akşamları ve hafta sonları gelir- gider dengesi hesabının göz önüne alınması, saha ile ilgili bakım kolaylığı. Bütün bunlar tabiki ilave maliyetler gerektiriyor.

Başarılı bir tasarımcı minigolf sahasının konumunu, ürünü ve ürünlerin boyutlarını belirlerken, yalnız çocuklar için tasarlanan bir minigolf sahası ile büyükler veya tüm aileyi kapsayan sahayı farklı tasarlayacaktır. Bütün bunlar beyninizden bir film şeridi gibi geçer ve siz hem görsel hem de işlevsel sahayı kurgularsınız. Tasarladığınız saha kesinlikle imal edilebilir olmalı. Sahanın yalnız alıcı tarafından değil, sahayı kullanacak oyuncular ve müşteriler ile üçüncü göz olarak minigolf sahaları ile ilgisi olmayan insanların dahi beğenisi sizin en büyük mükafatınızdır. Tasarım ve uygulama sonrası ise saha işletmecisinin memnuniyeti, para kazanıp kazanamadığı, oyuncuların görüşleri önemlidir. Öneri ve uyarılarını dinlemek, eleştirileri not etmek sizi bir sonraki sahada başarılı kılacaktır.