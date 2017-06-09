Kaplanmedya Yayıncılık
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National Golf Club

09 Haziran 2017 by in Videolar Türkiye’nin Golf Sahaları Videolar - No Comments
national-golf-club

Türkiye’nin Golf Sahaları serimizin ilk durağı Antalya Belek’te bulunan National Golf Club.
Alan: 1100 000 m2 çam ve okaliptüs ormanları
Green: Yaklaşık 550 m2
Tee: Siyah, Beyaz, Sarı, Kırmızı
Fairway: Zorlayıcı ancak uygun
Bunker: 64
Göller: Toplamda 10
Çim: Hybrid Bermuda çim ve kışlık ara ekim

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