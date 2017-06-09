Türkiye’nin Golf Sahaları serimizin ilk durağı Antalya Belek’te bulunan National Golf Club.

Alan: 1100 000 m2 çam ve okaliptüs ormanları

Green: Yaklaşık 550 m2

Tee: Siyah, Beyaz, Sarı, Kırmızı

Fairway: Zorlayıcı ancak uygun

Bunker: 64

Göller: Toplamda 10

Çim: Hybrid Bermuda çim ve kışlık ara ekim