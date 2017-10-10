Olimpiyatın Yıldızları Antalya’ya Geliyor

European Tour’da, Rolex Series kapsamında 2-5 Kasım tarihleri arasında Regnum Carya Golf and Spa Resort’ta düzenlenecek Turkish Airlines Open’da mücadele edecek ilk üç yıldız isim belli oldu. Geçen sene Rio’da düzenlenen Yaz Olimpiyatı’nda altın madalya alan Justin Rose, gümüş madalya alan Henrik Stenson ve bronz madalya alan Matt Kuchar’ın üçü birden Rolex Series kapsamında Antalya’da oynanacak bu prestijli turnuvada sahne alacak. Rio’dan beri ilk defa aynı turnuvada buluşacak olan yıldız golfçüler, yaptıkları açıklamada, Antalya’da mücadele etmeyi sabırsızlıkla beklediklerini söylediler.