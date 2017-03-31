Opet Müşterisinin Memnuniyeti Bir Kez Daha Tescillendi

OPET, KalDer ve Ipsos’un ortak çalışması “Türkiye Müşterinin Sesi Araştırması’’nda bir kez daha zirvenin sahibi oldu. Müşteri sadakatinin baz alındığı araştırma kapsamında, akaryakıt istasyonları sektöründe müşteri bağlılık seviyesi en yüksek marka geçen yıl olduğu gibi bu yıl da OPET seçildi.

KalDer tarafından gerçekleştirilen araştırmalara göre 2006 yılından bu yana aralıksız müşteri memnuniyetinin zirvesinde yer alan OPET, bu sonuçla birlikte başarısını 11’inci yıla taşıdı.

Müşterilerinin kalbinde kalıcı yer edinmenin gururunu yaşadıklarını belirten OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, OPET’in değişmez liderliğini koruması nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ağca şöyle konuştu: ‘Türkiye Müşterinin Sesi’ araştırmasında müşteri bağlılık seviyesi en yüksek marka seçilmeyi çok değerli buluyoruz. KalDer’in 2006 yılından bu yana yaptığı müşteri memnuniyeti araştırmalarında aralıksız olarak ‘Müşteri Memnuniyeti En Yüksek Marka’ seçiliyoruz. Bu da müşterilerimizde yarattığımız memnuniyet, bağlılık ve mutluluğu tescillediğimiz anlamını taşıyor. Sektörümüzde aynı zamanda ‘Lovemark- Aşkla Bağlanılan Marka, Süper marka, İtibarı En Yüksek Marka, En Sevilen Şirket gibi unvanları da sürdürülebilir bir şekilde koruyor ve memnuniyetin değişmez lideri olmaya devam ediyoruz. Bu ödüller için; hizmetlerimizi tüketiciye özenle ulaştıran, Türkiye’nin dört bir yanındaki 1500’ün üzerindeki bayimize ve çalışanlarına; paydaşlarımıza ve müşterilerimize teşekkür ediyorum. Kaliteli ürünlerimizin yanı sıra, günde 500 bin aracın ziyaret ettiği istasyonlarımızı hizmet noktası olarak konumlandırıyoruz. 17 yıldır devam ettirdiğimiz Temiz Tuvalet Kampanyası ve diğer sonuç odaklı sosyal sorumluluk projelerimiz, güler yüzlü ve çalışkan hizmet ekibimiz, yüksek kaliteli ürünlerimiz ile çalışmalarımızı sürdürerek müşterilerimize verdiğimiz değeri göstermeyi sürdürüyoruz. Müşterisinin sesine kulak veren ve beklentilerini anlayan bir şirket olarak, yapılamayanı yapmaya odaklanıp öncü rolümüzü devam ettireceğiz.”