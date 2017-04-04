Kaplanmedya Yayıncılık
http://www.opet.com.tr/

OPET WCGC Turkey 2017 Kazanan Takımı Form Laser

04 Nisan 2017 by in Banner Turnuvalar - No Comments
BGM_1785

World Corporate Golf Challenge (WCGC) 31 Mart – 2 Nisan tarihleri arasında National ve Carya sahalarında oynandı.
Turnuvayı, Form Laser takımı adına mücadele eden Arzu Narin ve Oya Dağlı ikilisi toplamda 146 puan ile birinci tamamlayarak Cascais’de düzenlenecek WCGC 2017 Dünya Finali‘ne katılmaya hak kazandı.

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