World Corporate Golf Challenge (WCGC) 31 Mart – 2 Nisan tarihleri arasında National ve Carya sahalarında oynandı.
Turnuvayı, Form Laser takımı adına mücadele eden Arzu Narin ve Oya Dağlı ikilisi toplamda 146 puan ile birinci tamamlayarak Cascais’de düzenlenecek WCGC 2017 Dünya Finali‘ne katılmaya hak kazandı.
OPET WCGC Turkey 2017 Kazanan Takımı Form Laser
04 Nisan 2017 by Kaplanmedya in Banner Turnuvalar - No Comments
World Corporate Golf Challenge (WCGC) 31 Mart – 2 Nisan tarihleri arasında National ve Carya sahalarında oynandı.
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