Kaplanmedya Yayıncılık
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Pegasus Golf Challenge

20 Eylül 2017 by in Banner Turnuvalar - No Comments
BGM_7637

Kemer Country Club’da düzenlenen Pegasus Golf Challenge’da zafer Ali Rıza Veziroğlu’nun oldu.

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