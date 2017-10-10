The Olive Golf Course / Zeytin Golf Sahası

Golf sahasının da romantiği mi olurmuş demeyin, gidip bir deneyin.

Hikaye, 1963 yılında armatör iş adamı Giannis Carras’ın çıktığı deniz yolculuğunda Sitonya Bölgesi’ne gelip Toroneos Körfezi’ne girmesiyle başlıyor. Carras bu bölgeye aşık oluyor ve 1.763 hektar alanı satın alan Carras, Yunanistan’ın turizm tarihine Sitonya Bölgesini de ön sıralardan sokmuş oluyor. Porto Carras Grand Resort olarak tanınan tesis gerçekten bir rüyanın gerçeğe dönüşmüş hali.

Doğasının güzelliği ile büyüleyen bu tesisin marinası bugüne kadar birçok tanınmış ismin teknesini ağırlamış, Monako Prensi Albert, Francois Mitterrand, Rockefeller ailesinin üyeleri, Karamanlis, Putin ve hatta Joan Baez de bu isimlerden bazıları…

Porto Carras Grand Resort’un inşası 1973’de başlamış ve içinde otelleri, golf sahası, bağları, marinasıyla büyük çaplı bir turizm yatırımı olmasından dolayı günümüze kadar kendini yenileye yenileye ancak orijinal halinden de pek ödün vermeden gelmiş. Açıkçası gıcır gıcır parlayan bir güzellikle karşılaşmayacaksınız, sizi bekleyen muhteşem bir doğa, oturaklı ve cilasız bir tesis…

Zamanında Salvador Dali’nin Porto Carras şaraplarının hayranlarından biri olduğu biliniyor. Bağlar 475 hektarlık bir alan kaplıyor. Porto Carras her yıl şarap ve gastronomi festivallerine ev sahipliği yapıyor, yine bölgede 45.000 zeytin ağacı var, doğasıyla, deniziyle, güzelliğiyle uzun uzun anlatılabilecek bir yer ancak biz bölgenin bizi daha çok ilgilendiren güzelliklerinden olan Golf sahasından bahsedelim.

The Olive Golf sahası ilk olarak Geoffrey S. Cornish ve William G. Robinson tarafından dizayn edilmiş ve 2003 yılında da Roy Mc Ray tarafından renöve edilmiş. Zamanında Avrupa’daki en iddialı sahalarından biri, Karamanlis ve Gianni Carras bu sahada epey golf oynamışlar. Ancak sahanın bambaşka bir özelliği var, sahada golf oynayanlar sahayı genel anlamda “romantik” olarak tanımlarlarmış ve tek bir sefer bile oynamış olsalar burada oynayanlar sahayı anımsarmış.

Yani kalplerde yer edinen kendine özgü bir saha, bunun ispatını da kendimden size şu şekilde yapabilirim; oyunun doğasında, beraber golf oynayan çiftlerin çok iyi bildiklerini düşündüğüm bir gerilim vardır. Sahaya “canım, aşkım, bir tanem” diye çıkarsınız… Bir kötü vuruş yaparsınız, eşiniz bir yorumda bulunur, “over swing yaptın” der mesela ve siz kah “bir dakika canım”, kah “ya tam ben vuruş yaparken düzeltme demedim mi” diye şiddetlenen serzenişlerle, içinizden eşinizin boynuna sarılıp öpmekle, sıkmak arasında gel-gitlerle dolu bir 18 delik tamamlarsınız… doğruya doğru… bu oyunda bu var, kimse bana yok demesin lütfen. Ancak işte ben bu sahada bunu hiç yaşamadım, hep mi iyi anlaşır insan, hep mi hak verir, suratını 1 delikten fazla asamaz mı… işte size, gerçekten romantik bir saha olduğunun kanıtı…

Espriler bir yanda kalsın, saha her seviyede oyuncuya keyif verecek şekilde tasarlanmış bir saha, single handicuplı oyuncu da, benim gibi yeni bir oyuncu da aynı zevki alıyor… Biz tatilimiz olan hafta boyunca toplamda 5 gün oynadık… Diğer günlerde de tekne seyahati gibi başka programlarımız olduğu için oynayamadık.

En sıcak günde bile hoş bir esintiyle sizi rahatlatıyor, otların kokusu, havanın yumuşaklığı ile büyülüyor… Oynarken her delikte farklı bir manzarayla karşılaşıyorsunuz, bir delikte Itamos ve Meliton dağlarına doğru oynarken, diğer bir delikte Porto Carras şarap bağlarına bir başkasında da Neos Marmaras’ın sahil kasabasına doğru oynuyorsunuz. Diğer taraftan bunkerlarda gerilim, göletlerin olduğu deliklerde stres ve zeytin ağaçlarının arasında topunuzu ararken iz sürme becerilerinizi zorluyorsunuz tabi.

Maalesef sahanın greenlerinde yanlış sulama sonucu bir kuruma oluşmuş, bu problemi de çözmek için gerekli çalışmayı başlatmışlar ve önümüzdeki sezona o problemi de halletmiş olacaklar.

Eğer Yunanistan’da tatil planlarsanız Porto Carras’a bir şans vermenizi öneririm.

Dilek Bora – xdilekborax@gmail.com