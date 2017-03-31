Punch Shot

Punch vuruşu; rüzgârlı havalarda ve ağaç altından topu havalandırmadan atmamız gerektiği zaman kullandığımız bir vuruştur.

Bu atış için dikkat etmemiz gereken ilk önemli detay doğru club seçimidir. Atmamız gereken mesafe ve topu tutmamız gereken yüksekliğin durumuna göre en az bir ya da iki club daha fazla alırız. Daha fazla club almamızın sebebi loft’u daha düşük olduğu için topu daha aşağıdan atmamıza yardımcı olmasıdır.

İkinci dikkat etmemiz gereken nokta club’ın kısa tutulmasıdır. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi ellerimiz shaft’a yakın tutulur. Club’ı kısa tutmamız, club head speed’i düşüreceği için daha aşağıdan ve kontrollü bir vuruş yapmamıza yardımcı olacaktır.

Set up pozisyonunda ise ayak genişliğimizi omuz genişliğinin altına getirip ağırlığımızın %60’ını sol ayağımıza vermeliyiz.

Top pozisyonumuz da sağ ayağın iç kısmına gelecek şekilde ayarlanmalıdır. Ellerimiz normal bir vuruşta olduğu gibi sol bacağımıza daha yakın olacak şekilde tutulmalıdır. Bu sayede club’ın loft’unu fazladan düşürmüş oluruz ve bu da topu daha aşağıdan atmamıza yardımcı olur.

Punch vuruşu için swing’imizde de bazı değişiklikler yapmalıyız. Öncelikle swing hızımızı düşürerek kontrol altına almalıyız. Çünkü; swing hızı yükseldikçe top daha fazla spin alarak daha yükseğe çıkacaktır. Dolayısıyla daha büyük club alarak daha yavaş swing yapmalıyız. Back Swing’de daha çok el ve kollarımızı kullanırız. Punch vuruşu için vücudumuzu tam döndürerek full swing yapmamıza gerek yoktur.

Yukarıdaki fotoğrafta da gördüğünüz gibi bitiriş pozisyonu mümkün olduğunca kısa olmalıdır.