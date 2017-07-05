ROTAMIZ ÇOCUKLAR OLMALI…

Minigolf, 7’den 70’e her yaşın oynayabildiği bir kitle sporudur. Ülkemizde fuarlar, aktiviteler, festivaller aracılığıyla tanıtımı için 2001 yılındaki kuruluşumuzdan itibaren yoğun emek ve heyecan ile sürdürüyoruz. Çocuklar bu yolda bize kılavuzluk ederken aynı zamanda rota çiziyor.

Brezilyalı yazar Poulo Coelho’nun şöyle demiş; “Eğer bir gün yolunuzu kaybederseniz bir çocuğun gözlerinin içine bakın; çünkü bir çocuğun her zaman bir yetişkine öğretebileceği üç şey vardır. Nedensiz mutlu olmak, her zaman meşgul olabilecek bir şey bulmak ve elde etmek istediği şey için var gücüyle dayatmak.”

Peki bu oyun veya spor çocuklar için midir?

Dünya’da minigolf oynayanların yaş ortalamaları için bir tablo yapmak istersek, şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor.

Ülkemizde 5-14 yaş arası, 14-19 yaş (junior), 19-45 Bay/Bayan ve 45 yaş üstü (Senior)

Uluslararası turnuvalarda ve Avrupa’da 45 yaş üstü oyuncu oranı daha fazla (2.sırada)

Bu da bize her yaş gurubunca oynanabilen bu sporun bir halk sporu olduğunu kanıtlıyor.

Peki minigolf’ün kazanımları nelerdir? Minigolf; stratejik düşünmenin, konsantrasyonun, hedefe odaklanmanın ve dengenin, birlikteliğin önemini kavramanızı sağlar. Özgüven, başarıya ulaşma duygusu, sosyal sınıf farkı olmadan dikkat ve koordinasyon becerisi kazanmak, yaratıcılık, hiperaktif çocuklar için sakin olmak, zihinsel gelişim, sırasını beklemeyi öğrenme, rakibe saygılı olma gibi bir çok mental kazanımlara sahip olur.

Sanal ortamdan bir süre kurtulup gerçek dünyada yaşar. Oyun için duruş, sopa tutma, topa vuruş, topa yön verme, golf sopası ve golf topunu tanıma, golf sporunu merak etme, takım olma, birliktelik ve mücadele azmi kazanma gibi birçok şeyi sayabiliriz. Ayrıca bedensel engelli diye adlandırılan tekerlekli sandalyeye mahkum insanlarımızın ve çocuklarımızın mini golfü sevdikleri ve oynarken ki mutluluklarını gözlemlemek bizim için de onur ve gurur vericidir. Başarmanın sevincini yaşayan fotoğraftaki çocuk sanırım anlatmak istediğimizin en güzel kanıtı olsa gerek.

Minigolf; dünyada 7 kıtada, 52 ülkede federasyonu olan, Spor Federasyonları Genel Birliği üyesi, olimpiyat sporu olma yolunda bir spor dalıdır. Her yıl çeşitli ülkelerde Avrupa ve Dünya şampiyonaları düzenlenmektedir. Adventure Golf kategorisinde özellikle Amerika ve İngiltere’nin yoğun baskısı ve isteği ile geçen yıl Dünya Şampiyonaları düzenlenmeye başlandı. Çünkü olimpiyatlarda bu kategorinin kullanılmasına karar verildi. 2017 yılında Kosova’nın başkenti Piriştina’daki turnuvanın ardından Hırvatistan Zaton Holiday Resort sahasında yine minigolf oyuncuları turnuvaya katıldı.

Bu yıl ise Zaton Holiday Resort sahası, Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapacak. 11-12 Eylül tarihlerinde yapılacak olan turnuva bizim ve ülkemiz için ayrı bir önem taşıyor.

Şöyleki; uzun zamandır alt yapı oluşturmaya çalıştık. Bu sporun ülkemizde olgunlaşmasını bekledik. Özellikle İstanbul’da Bogaziçi Golf Derneği’nin katkıları ve olağanüstü çalışmaları ile gerek AVM’lerde, gerekse okullarda çeşitli organizasyonlar yapıldı. Dünya Mini Golf Federasyonu yetkilileri ile temaslarda bulunuldu. Yüzbinlerce çocuğa ve gençlere ulaşıldı. Minigolf oynamaları sağlandı. Yetenekli gençler tespit edildi. Hırvatistan’daki Dünya Şampiyonası için 4 sporcu, 2 antrenör ve 2 yönetici ile katılımın alt yapı çalışmaları yapıldı ve davet edildik…

Ülkemiz adına düzenlenecek şampiyonada, seremoniye katılarak Türk bayrağını taşıma onurunu yaşamak arzusundayız. Takım olarak dereceye giremesek bile bu spor dalında uluslararası deneyimi sporcularımız ve idarecilerimiz yaşamış olacaklar. Bu düşünce ve heyecan ile hareket ediyoruz. Mini Golf sporunda ülkemizde bir yerlere gelecek.

AMA… Evet kocaman bir ama diyorum. Bu noktaya kadar yapılanlar doğru, zahmetli, çok masraflı şeylerdi. Işık gözüküyor ancak hala tünelin içerisindeyiz. Aslında denizi geçtik. Şayet derede boğulmaz isek…

Neden mi böyle söylüyorum? Bunları şimdilik Eylül ayı geldiğinde konuşalım. Sağlıkla kalın…