Samsun Golf Tarihine Geçti

Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü, İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’na ilk defa dahil olan golf mücadelelerine ev sahipliği yaptı. Erkeklerde Alman Allen John, kadınlarda ABD’li Kavlin Yost’un kazandığı mücadelede milli takımımız beklentileri aştı.



3 binin üzerinde sporcuyu buluşturan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları (Deaflympics), 18-30 Temmuz tarihleri arasında Samsun’da düzenlendi. Hem Türk spor tarihinin hem de Deaflympics tarihinin en geniş katılımlı organizasyonu olarak tarihe geçen oyunlarda, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü de Deaflympics tarihindeki ilk müsabakaları ağırlamanın gururunu yaşadı.

Beş aylık bir çalışmayla Deaflympics’e hazırlanan Türkiye İşitme Engelliler Golf Milli Takımı’nda Mehmet Yavuz, Muhammet Demir, Erdem Kulanoğlu, İlknur Çavdar ve Gülistan Öztunç mücadele etti. Erkekler Mehmet Yavuz ve Muhammet Demir ilk iki tur sonunda son 16’ya kalmayı başardı ve beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Muhammet Demir, ikinci gün saha rekoru kırarak maç oyunu turuna bir numaralı seri başı olarak giren Alman Allen John ile eşleşmesinden, Mehmet Yavuz da Büyük Britanya’dan Steven Cafferty ile eşleşmesinden mağlup ayrılarak oyunlara son 16 turunda veda etti. Toplam altı sporcunun mücadele ettiği kadınlarda ise İlknur Çavdar ve Gülistan Öztunç çeyrek final maçlarını kaybettiler ancak çok önemli bir tecrübe kazanmış oldular.

Altınlar Almanya ve ABD’nin

Samsun’da hem erkeklerde hem de kadınlarda saha rekoru Deaflympics’te kırıldı. İlk turda Hint golfçü Diksha Dagar -2 ile kadınlarda saha rekorunun sahibi oldu. Dagar finale kadar yükselmeyi başarsa da finalde ABD’li Kavlin Yost’a kaybedince gümüşle yetindi. Kadınlarda bronz madalya ise Norveçli Andrea Hjellegjerde’nin oldu.

Erkeklerde ise ilk turu lider bitiren Alman golfçü Allen John, ikinci turda -4 ile saha rekoru kırdı. Son 16 turunda Muhammet’i eleyen John, art arda galibiyetlerle altın madalyaya uzandı. Büyük Britanyalı isimlerden Paul Daniel Waring’i gümüş, Steven Cafferty ise bronz aldı.

Ahmet Ağaoğlu: Beklentilerin Üzerine Çıktık

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye İşitme Engelliler Golf Milli Takımı’nın Deaflympics’te aldığı derecelerden memnun olduğunu söyledi. Madalya töreni için müsabakaların oynandığı Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü’ne gelen Ağaoğlu, son 16’ya kalan Mehmet Yavuz ve Muhammet Demir ile ilgili, ‘’Bu iki sporcu da gerçek birer yetenek. Bunlar belki de bin sporcuda bir rastlanan yetenekler. Bizim burada sporcularımızdan beklentimiz ellerinden geleni yapıp oyunu tamamlamalarıydı. Ama bunun çok üzerinde mücadele ettiler. Mehmet üç aydır golf oynuyor, Muhammet ise altı aydır. Golf gibi bir sporda bu sürelerde bu seviyeye gelmek örneğine az rastlanır bir başarı’’ dedi. TGF Başkanı Ağaoğlu ayrıca Deaflympics 2017’de golfte mücadele eden tüm ülke ve sporculardan, ev sahiplikleri konusunda teşekkür aldıklarını da sözlerine ekledi.