Sen bana müjde misin umut musun golf?

Kim demiş geçti mevsim ufukta göründü kar, rüzgarlar dinmedi.. Bu kaçıncı bahar sakın sormayın, benim yorgun gönlümde hayatın telaşı var. Benim olgun gönlümde yaşama sevincin telaşı var. Acaba bahar geldiğinde mi ben böyle olurum? Yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar? Ayrıca bunun golfle ne ilgisi var? Tabiki de ilgisi var. Çünkü ben böyle olduğum ve golf oynayabildiğim için bahar var. Bütün kış dallarında tomurcuklar var, ayağım bastığında o yeşile.. bana bir vaatsin sevgili golf.

Evet sevgilim golf.. Hayatıma büyük anlam ve değer katıyor.. Kim özledi grib tutan hafif nasırlı avuçlarını, kim uzanmak isterdi yeşilin üstüne ve en uzağa ilk tee off etmeyi? Kim? Özlemeyen varsa.. mazilerinde bu yaşanmışlığı unutmuşlar demektir..

Bugün böyle biraz şarkı sözü.. biraz şiirlerden alıntı yaptım. Ben her bahar gerçekten golfe aşık olurum, çünkü golfün tadına varacağınız en güzel mevsimlerdendir bahar..

Umarım şu yoğun, telaş, şehrin stresinden kaçıp golfe zaman ayırabiliyorsunuzdurJ

Tüm bahar boyunca yüzünüzden tebessüm eksik olmasın..

Sevgiler

Serap