Tüm golf severlere merhabalar,

Bu ayki yazımda sizlere set-up’ın swing’imize ve vuruşumuza olan etkilerini anlatacağım. İstikrarlı bir swing’e ve skora sahip olmak istiyorsak tutuşumuzun ve set-up pozisyonumuzun doğru olması gerekir. Daha önceki yazılarımda grip yani tutuşumuzun top uçuşu üzerindeki etkilerini anlatmıştım. Kısaca tekrar hatırlatmak gerekirse topun yönünü %80 oranında tutuşumuz etkiliyordu. Setup pozisyonu ise topla doğru kontak kurabilmemiz için hayati bir öneme sahiptir. Doğru bir kontak ise öncelikle topun mesafesini, yüksekliğini ve yönünü belirler.

Yanlış Setup pozisyonun vuruşumuz üzerindeki bazı etkileri:

S Posture

S posture yani sırtımızda çukurluğun oluşması; bu posture’a sahip olan oyuncuların, omuz bölgesi vücudun alt bölgesinden bağımsız hareket edeceği için neredeyse tamamı over swing yaparlar ve dolayısıyla topla buluşmakta zorluk çekerler.

C Posture (Posture’un kambur olması):

Posture’un kambur olması omuzların dönüş kabiliyetini düşürdüğü için kambur posture’a sahip olan oyuncuların back swingleri genelde çok kısa olur. Bu hata da yeterince clubhead speed üretmememize sebep olur. Dolayısıyla top mesafemiz kısalır ve ayrıca yeterli dönüş açısı oluşmadığı için top yeterince yükselmez.

Ağırlık dengesi;

Normal bir vuruşta ağırlığın %50’sinden fazlasının sol ayakta olması oyuncunun topa daha dik(steep angle of attack) gelmesine yol açar. Sonuç olarak ağırlığı gereğinden fazla solda olan oyuncuların topları genellikle çok yükselmeyerek yere paralel gider.

Ağırlığın sağda olması ise oyuncunun topun gereğinden fazla altına girmesine sebep olur ve böylelikle top çok rahat yükselir, fakat ağırlığın sol ayağa aktarılması gecikeceği için ciddi bir mesafe kaybı olur. Diğer bir negatif sonucu da topun arkasına vurulma ihtimalinin yükselmesidir.

Ayakların fazla açık olması;

Ayakların fazla açık olmasının en önemli sonucu impact anında ve sonrasında ağırlık transferinin düşmesidir. Bunun sonucunda da ciddi bir mesafe kaybı ortaya çıkar. Diğer negatif etkisi ise özellikle yeni başlayan oyuncuların topun üzerine ya da arkasına vurmasına neden olur.

Unutmayalım ki doğru bir tutuş ve doğru bir duruşa sahip olmayan golfçü temeli olmayan bir binaya benzer. Sonunda mutlaka çöker. Eminim hepinizin başına şu durum gelmiştir; günlerce çalışıp tam golf’ü çözdüm dersiniz fakat bir gün sonra sahaya indiğinizde sanki dün o güzel vuruşları yapan siz değil de başka biriymiş gibi İlk günkü kadar kötü vuruşlar yapmışsınızdır.

Doğru bir tutuş + Doğru bir duruş: Doğru bir vuruş