Sevgi Hiç kimseyi Terk Etmesin

Şubat ayındayız, artık geçen her gün için şükredin. Sabahları kalktığınıza evin içinde bangır bangır “sev kardeşim”, “hayat bayram olsa” şarkılarını dinleyin, dinletin. Özümüzü sakladığımız, kaybettiğimiz yerlerden çıkarıp özümüze dönelim. Müsaade etmeyelim hiçbir sistemin; tabiatın bize verdiği sistemin önüne geçmesine. Yola çıktık mı? Süper! Hafiften içinizden mırıldanın İstiklal Marşımızı. Biliyorum toplu söylerken sıkıntı yok ama tek söylerken kem küm ediyorsun. (tecrübe ile sabittir) Unutmana müsaade etme. Varsa şoförüne tebessüm et, hatırını sor, belki sohbet bile edersin kim bilir… Yoldayken muhakkak elinde kulağında bir teknoloji aleti vardır, tak kulaklığını belki uzun zamandır aramadığın birileri vardır, hadi ara ya da mesaj yaz, hatırlamak, hatırlanmak kadar önemlidir. Boşver bugünlük dolar ne olmuş, borsada ne olmuş, instagramda kaç like almışsın, onlarsız gün yok zaten. Eminim hala trafiktesin, arkada ya da sürücü koltuğunda. Hadi gel bir yolculuğa çıkalım seninle. Pencereden dışarıya baktığında neler görüyorsun… Durakta bekleyen insanlar; onlar için sevin, en azından gidecekleri bir yer var diye düşün. Kaldırım olmadığından yolda yürüyen insanlar; en azından yürüyebiliyorlar ama alt yapısız olmaz, ne hakla kaldırım olmaz? Var ama üzerinde araba park etmiş, bunun yaptırım cezası yüksek olsa bak bakalım bir daha o araba oraya park ediyor mu? Not al bunları kafanda… Evet, yoldayız hala çünkü burası İstanbul… Trafiksiz mümkün değil. Eminim kafanda deli sorular ama inan her birinin cevabı çoktan var sende. Sadece koyduğun yeri bulamıyorsun çünkü çok şey var kafanda. Hadi gel temizlik yapalım biraz. Gerek var mı bu kadar şeyle kafanı doldurmaya. Kopamıyor dimi insan alışkanlıklarından. Sende haklısın ama hadi temizlik her zaman iyidir. İlk hayatından çıkaracağın şey neyse, evrene sevgi ile salıyoruz. Sevgi dedim. Sende farkında mısın? O kadar pencereden dışarı baktık, çirkin yapılaşma dedik, yollarda yürüyen insanlar dedik. Fark ettin mi? Hepsi ne kadar asık suratlı, mutsuz, sevgi yoksunu… En iyisi biz inadına tebessüm edelim, iyilik iyiliği, güzellik güzelliği, yaratıcı yaratıcılığı oluşturur derler.

Sevgi bizim anahtar kelimemiz; Sevgi sizi – bizi – onu – bunu HİÇ KİMSEYİ terk etmesin…

Sevgiyle,