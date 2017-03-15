Seyşeller -Yeşil ve Mavinin Uyumu

Pek çok egzotik ülke görmüş biri olarak kesinlikle söylüyorum. Mavi ve yeşilin birbirinden yer kapmaya çalıştığı ve bulutların bu kadar güzel olduğu başka bir ülke yok. Bütün fotoğraflarınızın şahane çıkacağı garanti… Dünyanın en iddialı eko destinasyonu. Doğayı koruma hem devletin resmi politikası hem de Seyşellilerin yaşam biçimi..

Yaklaşık 120’ye yakın adası olan ülkenin 10 kadar adası konaklamaya müsait. Ekvator kuşağında en uzun mevsime sahip ülke. Bütün yıl deniz güneş tatili yapmak mümkün. Aralık ve Ocak aylarında biraz daha fazla yağmurlu. 28 – 32 derecelik hava sıcaklığı ve 25 derece civarında deniz suyu ile ideal yaz tatili destinasyonu…

Uluslararası uçuşların indiği hava alanı Mahe’de, Mahe aynı zamanda başkent Victoria’nın olduğu ada. Adaya indikten sonra oteliniz Mahe’de ise en fazla yarım saatlik bir araba yolculuğundan sonra otelinize varabilirsiniz. Yolda Eden Island karşısında izleme noktasından adanın genel görüntüsünü gösteren fotoğraflar çekebilirsiniz. Adanın geneli tek veya iki katlı küçük binalardan oluştuğu için bahçelerdeki bitkiler ile şehrin her yerinden fışkıran ağaçlar birbirine karışıyor. Yeşiller, çiçekler, turuncular hepsi inanılmaz etkileyici.

Otelinizi başka bir adada seçtiyseniz, uluslararası havaalanının hemen yanında yer alan iç hatlardan uçuşunuza devam edebilirsiniz.

Afrika’da ekvator kuşağının devamında yer alan Seyşeller aynı zamanda ünlü Afrika yağmur ormanlarının da bir kısmını barındırıyor. Afrika’da hemen hemen tamamı yok olmuş durumda olan yağmur ormanları Seyşeller’de halen varlığını sürdürüyor. Sahip oldukları doğal zenginliğin farkında olan Seyşelliler, hemen hemen tüm sahilleri doğal rezerv ilan etmişler, Pek çoğu zaten deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı. Sahillere ve yeşil alanlarda yapılaşma son derece sınırlı ve denetim altında. Egzotik bir ülke olarak müthiş bir gelir yaratabilecekleri turizm sektörünü son derece denetimli olarak yürütüyorlar. Günümüz insanının kilometrelerce uçarak yeşile ve maviye kavuşma ihtiyacını bildiklerinden otel yapımına hemen hemen mevcutlar dışında izin yok. Önemli olan endemik zenginlikleri koruyabilmek onlar için. Bunların başında da dev kaplumbağalar, tropik deniz canlıları ve adalar geliyor. Ve tabi ki aynı zamanda Seyşeller’in simgesi olan “coco de mer bitkisi” ve “granit kayalar” geliyor.

Mahe adası mercan rifleri ile çevrili olduğu için, sakin ve Akdeniz tipi deniz deneyimi mümkün, diğer adalar ise açık deniz sevenler için müthiş.

Adalar arasında gezinti yapmak isterseniz, konaklamalı 4-5 gecelik tekne gezisi alabilirsiniz. Doğayı daha yakından tanıma imkanı veren bu gezilerde teknelerin çok konforlu olmadığını hatırlatmak isterim. Eğer konforlu konaklamalar tercihiniz ise otel seçmeniz daha doğru olacaktır.

Hangi Adalar

Mahe- Victoria

Uçuşunuz erkense ve yetişme problemi yaşamak istemezseniz veya çocuklu aile iseniz. Mahe’yi seçmelisiniz. Hem çocuklar hem de çiftler için ideal otel Constance Ephelia. Arzu ederseniz araba kiralayıp bir ada turu yapabilirsiniz. Akşama doğru bir bara uğrayıp Takamaka isimli romun tadına bakmayı unutmayın.

Praslin

İkinci önemli ada, içinde doğal park bulunan, tamamı yağmur ormanları kaplı muhteşem ada.

Coco de Mer ağacını da bu doğal park da görebilirsiniz. Meşhur granit kayalar da bu adada görülebilir. Dünya’nın en iyi 2. plajı Anse Georgette, Constance Lemuria’nın içinde, mutlaka görülmeli…

Adanın önemli oteli ödüllü Constance Lemuria… Dünyanın en güzel ve Seyşellerin tek 18 delikli golf sahasına da sahip.

La Digue

La Digue ya da 70’lerin ruhuna yolculuk… Adaya Praslin adasından tekneyle ulaşabilirsiniz. Tam gün kamyonetlerle veya bisikletler ile adayı gezmek mümkün. Yeşilden sarhoş olacağınızı garanti edebilirim. Vanilya plantasyonları, tarçın ağaçları ve her yerden çıkan hindistan cevizleri ile tam bir koku ve lezzet turu… Adada genelde 3 yıldızlı oteller ve pansiyonlar mevcut. Dev kaplumbağalar, Emanuelle filmi’nin çekildiği 19. yy evi görülmeli.

Anse Source D’argent da granit kayalar arasında mutlaka denize girilmeli, Grand Anse’de yürüyüş yapılmalı.

Diğer Adalar

Ile de Cerf, La Curieuse , Bird Island , Fregate ve Eden Island üzerinde otel olan adalar…

Eden Island Seyşelleri’in yeni yerleşimlerinden. Mahe’ye yakın, bir kısmı doğal bir kısmı yapay bir ada. Üzerinde restoran, dükkanlar ve konutlar bulunuyor.

Mutfak

Creole kültürüne ait tüm baharatların yer aldığı köriler, deniz ürünleri ve çeşit çeşit meyveler.

Tatlı yerine meyvenin tercih edildiği mutfak.

Restaurant Mahe :Chez Plume, Marie Antoinette, Cyann. Praslin: La Curieuse, L’Archipel

Mutlaka Görmeli

Granit Kayalar, Coco de Mer, Dev Kaplumbağalar

Genel Bilgiler

Nasıl Gidilir:

Adaya Türk Hava Yolları direkt olarak uçuyor, Qatar Hava Yolları ile Doha üzerinden, Emirates Hava Yolları ile Dubai üzerinden, Etihad Hava Yolları ile Abu Dhabi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Adalar Arası Uçuşlar: Air Seychelles ile

Dil: Adada İngilizce, Fransızca, Creole konuşulmakta. Herhangi bir aşı ve vize gerekmiyor. Sıcaklık 28-30 derece civarında…

Konaklama: Mahe’de: Constance Ephelia, Banyan Tree; Praslin’de Constance Lemuria ve Raffles.

Balayı Destinasyonu

Dünyanın en popüler balayı destinasyonu. Otellerin yaptığı özel balayı paketleri ve fiyatları muhteşem doğa ile birleşince Avrupa’nın bir numaralı balayı destinasyonu Şeyseller.

Oya Mumcuoğlu