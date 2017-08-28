Son Major Justin Thomas’ın

Katıldığı son dört major turnuvada yavaş yavaş yükselen bir performans sergileyen Justin Thomas, PGA Championship’te tüm rakiplerini geride bırakmayı başardı. 24 yaşındaki ABD’li golfçü böylece kariyerinin ilk major şampiyonluğunu elde etti.

PGA Tour’da sezon sonu adım adım yaklaşırken, takvimin son major turnuvası olan PGA Championship, 99’uncu kez oynandı. North Carolina’daki Quail Hollow Club’da oynanan turnuvada zafer Justin Thomas’ın oldu. Thomas böylece, ilk major şampiyonluğunu, ilk kez bir major ağırlayan 71 parlık bu sahada elde etti.

26 farklı ülkeden 156 golfçünün kozlarını paylaştığı 2017 PGA Championship’te, daha önce bu turnuvayı kazanmayı başarmış 13 isim mücadele etti. Ne var ki bu 13 isimden sadece beşi, Jason Day, Rory McIlroy, Keegan Bradley, Jason Dufner ve Vijay Singh cut’ı aşabildi. Geçen senenin sürpriz şampiyonu Jimmy Walker ise bu yıl cut’a takılanlar arasında yer aldı.

İlk 14’te 12 ABD’linin yer aldığı ilk tur sonunda Kevin Kisner ile Danimarkalı Thorbjorn Olesen zirve ortağıydı. Hava muhalefeti nedeniyle cumartesi gününe sarkan ikinci turun ardından ise Kisner’a zirvede Japon Hideki Matsuyama eşlik etti. İstikrarlı performansını üçüncü turda da sürdüren Kisner, bu kez en yakın takipçilerinin birer vuruş önünde yer aldı. Ne var ki Kisner son turu parın üç vuruş üzerinde tamamlayınca şampiyonluk şansını kaybetti.

Turnuvaya 73 ile kötü bir başlangıç yaptıktan sonra 66 ve 69 vuruşla üst sıralara yaklaşan Justin Thomas, son turu 68 vuruşla oynadı ve toplamda 276 vuruşluk (-8) derecesiyle şampiyon oldu. Daha önce PGA Tour’da dört turnuva zaferi bulunan 24 yaşındaki ABD’li golfçü böylece kariyerinin ilk major şampiyonluğuna ulaştı. Thomas ayrıca, son dört majorda T53, T22 ve T9 olarak yükselen performansına zirve yaptırmış oldu.

İtalyan Francesco Molinari, Güney Afrikalı Louis Oosthuizen ve ABD’li Patrick Reed ise iki vuruş geride ikinci sırayı paylaştılar. Favoriler arasında gösterilen Hdeki Matsuyama T5, Jordan Spieth T9, Rory Mcılroy is T22 ile turnuvayı tamamladı.

Stenson Rekorla Kazandı

PGA Tour’da FedExCup play-off’ları öncesi düzenlenen son turnuva olan Wyndham Championship’i İsveçli yıldız golfçü Henrik Stenson kazandı. 258 vuruşla saha rekoru kıran Stenson, play-off’lar öncesi 75’inci basamaktan 23’üncü sıraya kadar yükseldi.

Ağustos ayının diğer turnuvası Barracuda Championship’te ise zafer Chris Stroud’un oldu. 35 yaşındaki ABD’li golfçü, WGC-Bridgestone Invitational ile aynı günlerde oynandığı için katılımcı profili daha düşük kalan turnuvada, kariyerinin ilk PGA Tour turnuva zaferini elde etti.

Böylece PGA Tour’da artık son dönemece gelindi. The Northern Trust, Dell Technologies Championship ve BMW Championship ile başlayacak FedExCup play-off’ları, sezonun galibini belirleyecek Tour Championship ile birlikte 24 Eylül’de sona erecek.

KISA KISA

– Kadın golfünde Ağustos ayında gözler sezonun dördüncü major turnuvası British Open’da ve ABD ile Avrupa’yı bir araya getiren Solheim Cup’taydı. Daha önce iki kez major şampiyonluğunu kıl payı kaçıran 29 yaşındaki Güney Koreli In-Kyung Kim bu kez şeytanın bacağını kırdı ve British Open’da zafere uzandı. Solheim Cup’ta ise favori ve ev sahibi ABD, Avrupa karşısında 16,5-11,5’luk skorla şampiyonluğa ulaştı. Sezonun son major turnuvası Evian Championship bu ay 14-17 Eylül tarihleri arasında Fransa’da oynanacak.

– Alkollü araç kullandığı şüphesiyle göz altına alınan ancak daha sonra kanında alkole rastlanmadığı belirtilen Tiger Woods’un toksikoloji raporu açıklandı. Sırt ağrıları yüzünden dördüncü kez ameliyat olan ABD’li efsanenin kanında beş farklı ilaca rastlandı. Woods, ilaç bağımlılığı yüzünden tedavi görmeyi kabul ettiğini açıklamıştı.

– Sezon başından bu yana kaburga ağrılarıyla boğuşan Rory McIlroy, FedExCup’ta unvan korumak için sahaya çıkmayabileceğini açıkladıktan bir hafta sonra karar değiştirdi. Kuzey İrlandalı golfçü, ağrılarına rağmen şampiyonluğa ulaşırsa, FedExCup’ta unvan koruyan ilk sporcu olarak tarihe geçecek.

Matsuyama Bildiğiniz Gibi

Son dönemin en formda isimlerinden Hideki Matsuyama, WGC-Bridgestone Invitational’da da şampiyonluğu kimseye bırakmadı. 25 yaşındaki Japon golfçü, FedExCup play-off’larına zirvede başlayacak.

Son 10 ayda dört turnuva şampiyonluğu ve üç major’da da ilk 5 gören Hideki Matsuyama, WGC-Bridgestone Invitational’da da şampiyonluğa ulaştı ve böylece hem dünya 1 numarası Dustin Johnson’ın üzerinde biraz daha baskı kurdu, hem de FedExCup play-off’ları öncesi liderliğini pekiştirdi.

16 ülkeden, belirli yüksek kriterleri karşılayabilen sadece 76 golfçüyü buluşturan bu prestijli turnuva, ABD’nin Ohio eyaletinde yer alan Firestone Country Club’ın 70 parlık güney sahasında oynandı. İlk günü 69 vuruşta tamamlayan Matsuyama, ikinci ve üçüncü turda 67 yaptı ve son tura zirvenin iki vuruş gerisinde dördüncü basamakta girdi. Ne var ki pazar gününü 61 vuruşluk muhteşem bir dereceyle oynayan Matsuyama, saha rekorunu egale etti ve toplamda da 264 vuruşla (-16) şampiyon oldu. Matsuyama’nın en yakın takipçisi ABD’li Zach Johnson ise beş vuruş geride kaldı.

FedExCup’ta unvan korumaya çalışacak Rory McIlroy ise, devam eden kaburga ağrılarına rağmen turnuvayı ilk beşte bitirmeyi başararak umut verdi.

‘Avrupalılar’ Almanya ve Fiji’deydi

Tüm turlara puan veren WGC-Bridgestone Invitational ve PGA Championship aynı aya denk gelince, European Tour’a dahil olan turnuva sayısının düşmemesi için, Almanya ve Fiji’de aynı anda birer turnuva oynandı.

Almanya’da düzenlenen Saltire Energy Paul Lawrie Match Play’de zafer, Adrian Otaegui’nin oldu. Marcel Siem ile oynadığı finalde ilk 9 çukur sonunda 3 çukur geride olmasına rağmen maçı çevirmeyi başaran 24 yaşındaki İspanyol golfçü böylece, European Tour kariyerinin ilk şampiyonluğunu kutladı.

Asya ve Avustralya turlarıyla ortaklaşa düzenlenen Fiji International’da ise şampiyonluk Jason Norris’e gitti. 44 yaşındaki Avustralyalı golfçü, kariyerinde ilk defa Avrupa Turu’na puan veren bir turnuvada zafere ulaşmış oldu.

Millilerden Altın Madalya

Ağustos, Türk golfü için başarılı bir ay oldu. Bulgaristan’ın Pravets şehrinde yapılan Avrupa Team Shield Şampiyonası’nda mücadele eden milli takımımız kadınlarda altın, erkeklerde ise gümüş madalya kazandı. Türkiye’yi kadınlarda Sena Ersoy, Begüm Yılmaz, Selin Timur ve Tuğçe Erden, erkeklerde ise Taner Yamaç, Mutlu Güner, Leon Açıkalın ve Kerem Tanpolat temsil etti.

Öte yandan Gülten Gül Gözüyanık, Slovak Junior Open’da cut’ı aşmayı başardı ve turnuvayı da 11’inci sırada tamamladı. Challenge Tour’da ise Ali Altuntaş, Viking Challenge’ta ağır yağışa rağmen cut’ı aştı. Altuntaş, 54 çukura kısaltılan turnuvayı 68’inci bitirdi. Serra Evrengil ise Almanya’da düzenlenen U17 International Matchplay-Trophy’de son 16’ya kalmayı başardı ve match-play aşaması oynadığı turnuvayı ortak 11’inci tamamladı.

Ağustos ayında ayrıca, Sarp ve Alen Gürdoğan ikizler US Kids Dünya Şampiyonası, Ahmet Özyazıcı ve Mehmet Kazan ise İsveç Invitational Golf Challenge tecrübesi yaşadı.