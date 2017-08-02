Spieth The Open’ı Domine Etti

Golfün en köklü major turnuvası The Open’da zafer, dört turu da 70 vuruşun altında tamamlayan Jordan Spieth’e gitti. Eski 1 numara, 2015 Masters’ta olduğu gibi, bir majorda liderliği hiç bırakmadan şampiyonluğa ulaşmış oldu. Üçüncü turu 62 vuruşla bitiren Branden Grace ise major rekoru kırdı.

Bu sene 146.’sı düzenlenen Open Championship’e İngiltere’deki Royal Birkdale Golf Club ev sahipliği yaptı. 70 parlık sahanın dört turunda da parın altında kalmayı başaran 23 yaşındaki ABD’li golfçü Jordan Spieth, toplamda 268 vuruşluk (-12) derecesiyle kariyerinin üçüncü major turnuva zaferine uzandı. ABD’li Matt Kuchar üç vuruş farkla ikinciliği, Çinli Li Haotong ise altı vuruş farkla üçüncülüğü aldı.

İlk turu 68 vuruşla oynayan ve Matt Kuchar ile Brooks Koepka’yla zirveyi paylaşan Jordan Spieth, zirveye hiç veda etmedi. Spieth böylece 2015 Masters’ta olduğu gibi yine bir major turnuvayı baştan sona (wire-to-wire) lider bitirmeyi başardı. Dört major turnuvanın üçünü kazanan Jordan Spieth, 13 Ağustos’ta PGA Championship’ten de zaferle ayrılabilirse kariyer grand-slam’ini tamamlamış olacak ve adını golfün efsaneleri arasına yazdıracak.

Bu seneki The Open’da sahada yer alan 156 golfçünün 16’sı daha önce The Open kazanmayı başarmış isimlerdi. Ancak bu oyunculardan sadece Rory McIlroy, son şampiyon Henrik Stenson, Zach Johnson ve Ernie Els hafta sonunu görebildi. Henrik Stenson, turnuvada oynadığı sırada ikamet etmek için kiraladığı evine giren hırsızın tüm banka kartlarını, elektronik cihazlarını ve saatleri çaldığı haberiyle ilk tura başladı. İsveçli yıldız, turnuvayı ortak 11. olarak tamamladı. Sakatlık dönüşü formunu giderek artıran Rory McIlroy ise turnuvayı ortak dördüncü olarak bitirdi.

Golfün en köklü ve gelenekçi turnuvası olarak bilenen The Open’da bu seneye dair bir ilginç not da para ödülünün tarihte ilk defa sterlin üzerinden değil Amerikan doları üzerinden dağıtılmasıydı. Turnuvada dağıtılan toplam 10 milyon 250 bin doların, 1 milyon 845 bini şampiyon Jordan Spieth’e gitti.

İlk Şampiyonlukların Ayı

Temmuz ayında PGA Tour’da oynanan The Open hariç dört turnuvadan üçü ilk, biri ise ikinci şampiyonluğa sahne oldu. Ayrıca tüm turnuvaların ABD’li golfçüler tarafından kazanılmış olması da bir başka ilginç detaydı.

Quicken Loans National’ı play-off oynayarak kazanan Kyle Stanley, kariyerinin ikinci PGA Tour zaferine ulaştı. Xander Schauffele Greenbrier Classic’te son çukurdaki birdie’si sayesinde kariyerinin ilk turnuva zaferini elde etti. Amatörken dünya sıralamasının zirvesini gören 23 yaşındaki Bryson DeChambeau da John Deere Classic’te profesyonel kariyerinin ilk kupasını kaldırdı. Grayson Murray ise Barbasol Championship’te bir vuruş farkla kazanarak ilk defa bir PGA Tour şampiyonluğu yaşadı.

KISA KISA

– Temmuz ayında birçok sporcumuz yurt dışında turnuva heyecanı yaşadı. Uluslararası Sırbistan Gençler Açık ve European Young Masters’ta Atalla Esen, Tolga Genca, Zeynep Ergelmiş ve Melike Kurucan; International Match-Play Trophy’de ise Onur Telli, Emre Telli, Ahmet Telli, Kerem Tanpolat ve Serra Evrengil mücadele etti. Challenge Tour’da ise İskoçya’da Mustafa Hocaoğlu ve Jae Woo Shim, Çekya’da Ediz Kemaloğlu, Ali Altuntaş Taner Yamaç ve Leon Açıkalın, İsveç’te de Ali Altuntaş ile Taner Yamaç sahaya çıkan golfçülerimiz oldular.

– Golfe geri döndükten sonra önce yeniden sakatlanan ve bir ameliyat daha geçiren Tiger Woods, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle göz altına alındı. Yapılan testlerde ABD’li efsanenin alkol kullanmadığı ancak ağır ağrı kesici ilaç kullanımı nedeniyle düz çizgide yürüme testinde başarısız olduğu anlaşıldı. Woods daha sonra yaptığı açıklamada, ağrı kesici bağımlılığı için bir klinikte tedavi görmeye başladığını ifade etti.

– LPGA, turda mücadele eden kadın sporcular için yeni bir kıyafet yönetmeliği yayınladığı. Dekolte ve etek boyu ile ilgili de düzenlemeler içeren yeni yönetmelik, sporcular tarafından tepkiyle karşılandı.

Düzeltme ve Özür

Temmuz sayımızdaki “Ali Altuntaş Tarihe Geçti” başlıklı haberimizde Challenge Tour’da elemeleri geçen ilk Türk sporcunun Ediz Kemaloğlu olduğu ifadesi hatalıdır. Hamza Sayın ve Koray Varlı 2010 yılında Turkish Airlines Challenge’da elemeleri aşan ilk Türk sporcular olmuşlardır. Düzeltir ve sehven yapılmış bu hata için özür dileriz.

European Tour’da Rolex Series Heyecanı

European Tour’u golfçüler için daha da cazip hale getirip PGA Tour ile rekabette avantaj sağlayabilmek için ilk kez bu sezon başlayan Rolex Series’de sporcular Fransa, Kuzey İrlanda ve İskoçya’da buluştu.

European Tour’u özellikle yaz ayları PGA Tour’a kayan sporcular için daha cazip hale getirmek için ilk defa bu sene düzenlenen Rolex Series’de, sezon sonu turnuvaları hariç sezonun en önemli ayı geride kaldı. Golfçüler önce Fransa Açık’ta, ardından İrlanda Açık’ta, son olarak da İskoçya Açık’ta kozlarını paylaştı. Turnuvalar normal sezon turnuvalarına göre daha fazla puan ve para ödülüne sahipti.

Bu sezon Ocak ayında Abu Dhabi HSBC Golf Championship’te zafer gören 26 yaşındaki İngiliz golfçü Tommy Fleetwood, Fransa Açık’ta da şampiyonluğa uzandı. Ünlü Le Golf National sahasının ev sahipliğinde oynanan turnuvanın son turunu bogey yapmadan 66 vuruşta bitiren Fleetwood, hem kariyerinin üçüncü turnuvasını kazandı, hem The Open’a vize aldı, hem de 1 milyon avronun üzerindeki para ödülü sayesinde Race To Dubai sıralamasında liderliğe yükseldi. ABD’li Peter Uihlein, Fleetwood’un bir vuruş gerisinde ikinci sırayı aldı.

Golfçüler bu turnuvadan bir hafta sonra Rory McIlroy’un vakfının düzenlediği İrlanda Açık Turnuvası için Kuzey İrlanda’da buluştular. Amatörken dünya sıralamasının zirvesine yerleşen İspanyol Jon Rahm, profesyonel kariyerinin ilk European Tour zaferine İrlanda Açık’ta ulaştı. Toplamda -24’lük derecesiyle zafere uzanan 22 yaşındaki golfçü, turnuva rekorunu üç vuruşla geliştirmiş oldu. İskoç Richie Ramsay ve İngiliz Matthew Southgate, altı vuruş farkla ikinciliği paylaştı. İlk turu 72, ikinciyi ise 73 vuruşta oynayan Rory McIlroy ise cut’ı aşamayarak büyük şok yaşadı.

Beş yıldır European Tour’da turnuva kazanamayan İspanyol yıldız Rafa Cabrera-Bello, şeytanın bacağını İskoçya’da kırdı. Son turda 64 vuruşla saha rekorunu ele geçiren Cabrera-Bello, İngiliz Callum Shinkwin ile birlikte -13’e ulaştı ve rakibiyle girdiği play-off mücadelesinden galip ayrılarak turnuvayı şampiyonlukla tamamladı.

14 Yaşında Tarih Yazdı

Ladies European Tour’da Temmuz ayının ilk turnuvası olan Thailand Championship’i ev sahibi amatör golfçü Atthaya Thitkul kazandı. Pattaya’daki turnuvada en yakın rakiplerine iki vuruş fark atan 14 yaşındaki sporcu, Ladies European Tour tarihinde turnuva kazanan en genç golfçü olarak tarihe geçti.

LPGA Tour’da ise Temmuz ayı iki major heyecanına birden sahne oldu. KPMG PGA Championship’te bir vuruş farkla zafere uzanan ABD’li Danielle Kang, profesyonel kariyerinin ilk şampiyonluğunu bir major’da tatmış oldu. Amerika Açık’ta Güney Koreli Park Sung-hyun amatör rakibi Choi Hye-jin ile son turda girdiği mücadeleden iki vuruş farkla galip ayrıldı ve tıpkı Kang gibi, profesyonel kariyerinin ilk şampiyonluğunu bir major turnuvada tattı.

Ladies European ve LPGA Tour’da bu ay takvimin sondan ikinci major turnuvası olan Britanya Açık heyecanı yaşanacak.

Hazırlayan: İbrahim Koçyiğit