Kaplanmedya Yayıncılık
http://www.opet.com.tr/

Tav Passport Bodrum Golf Cup

05 Eylül 2017 by in Banner Turnuvalar - No Comments
BGM_0874

Bodrum Golf Sahası’nda düzenlenen Tav Passport Bodrum Golf Cup’ta zafer Necdet Soyer’in oldu.

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