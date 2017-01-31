TGF, Deaflympics Hazırlıklarına Devam Ediyor

18 – 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında Samsun’da düzenlenecek olan 23. Yaz Deaflympics (İşitme Engelliler Olimpiyatları) için TGF çalışmalara başladı. Bu yıl ilk kez Deaflympics’ de demo olarak oynanacak golf için Türkiye Golf Federasyonu, sporcularını oyunlara hazırlıyor.

İşitme Engelliler Olimpiyatları’na golfün de dahil edilmesinin ardından çalışmalarına başlayan Türkiye Golf Federasyonu, Deaflympics projelerini hayata geçiriyor. Hazırlıklarına Aralık ayında start veren TGF, 18 – 31 Temmuz tarihleri arasında Deaflympics Olimpiyatları’nın yapılacağı Samsun’da, Samsun Özel Eğitim ve Meslek Lisesi ile 19 Mayıs İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencilerine yönelik genel fiziksel uygunluk ve golf yetenek testleri uygulamıştı. Testlerde başarılı olan öğrenciler özel bir antrenman programıyla çalışmalarına başladı.

Antalya’da ise Kepez İşitme Engelliler Ortaokulu, Kepez Özel Eğitim Meslek Lisesi ve İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi’nden belirlenen bir grup öğrenci de 21-27 Ocak tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek kampa katılacak. Kampta başarılı olacak sporcular, Olimpiyat tarihine kadar aktif olarak özel antrenman programıyla oyunlara hazırlanacak.

ICSD üyesi yaklaşık 110 ülkeden katılacak olan sporcular, Atletizm, Atıcılık, Badminton, Basketbol, Bowling, Dağ Bisikleti, Futbol, Güreş, Hentbol, Judo, Karate, Masa Tenisi, Oryantring, Plaj Voleybolu, Teakwondo, Tenis, Voleybol, Yol Bisikleti, Yüzme ve Golf branşlarında madalyaları kazanmak için yarışacaklar.