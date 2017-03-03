TGF Türkiye Golf Turu 1. Ayak Turnuvası Tamamlandı

Türkiye Golf Federasyonu Golf Turu 1. Ayak Turnuvası, Antalya Belek’te yapıldı.

Gloria Golf Kulübü’de yapılan organizasyonda Klassis Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Kemer Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, Belek Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü ve Carya Golf Kulübü’nden 30 sporcu mücadele etti.

Gloria Old Course Sahası’nda gerçekleştirilen turnuvada erkekler kategorisinde Kemer Golf Kulübü’den Leon Açıkalın üç gün toplamında 213 Gross Skorla, bayanlar kategorisinde ise Klassis Golf Kulübü’nden Tuğçe Erden 233 Gross Skorla TGF Golf Turu 1. Ayak Turnuvası’nın kazananı oldular.