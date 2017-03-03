Türkiye Golf Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Golf Turu 2. Ayak Turnuvası tamamlandı.

Titanic Golf Kulübü’de yapılan organizasyonda Klassis Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Kemer Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, Belek Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Carya Golf Kulübü ve ferdi lisanslı 30 sporcu mücadele etti.

Turnuvanın final raundunda, erkekler kategorisinde Kemer Golf Kulübü’den Leon Açıkalın üç gün toplamında 222 Gross Skorla, bayanlar kategorisinde ise Klassis Golf Kulübü’nden Tuğçe Erden toplamda 241 Gross Skorla turnuvanın kazananı oldular.