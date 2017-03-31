TGF Türkiye Golf Turu’nda 4. Ayak Tamamlandı

Türkiye Golf Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan TGF Golf Turu 4. Ayak müsabakası Antalya Belek’te tamamlandı.

National Golf Kulübü’nde yapılan organizasyonda Klassis Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Kemer Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, Belek Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Carya Golf Kulübü, Bel-Ka Golf Kulübü ve ferdi lisanslı 30 sporcu mücadele etti.

National Golf Sahası’nda oynanan turnuvanın final raundunda, erkekler kategorisinde Kemer Golf Kulübü’nden Leon Açıkalın toplamda 224 Gross skorla 1., Antalya Gençler Golf Akademisi’nden Berk Çelik 238 Gross skorla 2., aynı kulüpten Emre Uyar 240 Gross skorla 3. Oldu.

Bayanlar kategorisinde ise İstanbul Gençler Golf Akademisi’nden Begüm Yılmaz toplamda 244 Gross skorla turnuvayı 1. tamamladı. Klassis Golf Kulübü’nden Tuğçe Erden 246 Gross Skorla 2., Serik BGA’dan Gülten Gül Gözüyanık 256 Gross skorla 3. Sırada yer aldı.

TGF Golf Turu 5. Ayak Turnuvası, 31 Mart’ta Antalya Belek’te bulunan Gloria Golf Kulübü’nde oynanacak.