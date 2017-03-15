The Marmara Bodrum Kadınlar Günü Turnuvası bu yıl 4. Kez düzenlendi. Bodrum Golf Kulübü organizatörlüğünde düzenlenen turnuvada Bodrum, Ankara, İstanbul ve İzmir Golf kulüpleri oyuncuları kıyasıya mücadele etti. Kategori kazananları ise;

A Kategorisi Kadınlar

Gülay Dora, 2. Arzu Narin , 3. Oya Dağlı

B Kategorisi Kadınlar

Dilek Ertem, 2. Sümran Sanaç, 3. Burcu Mangör

A Kategorisi Erkekler

Sidar Yalçınkaya, 2. Nejat Narin, 3. Erol Aktı

Çocuklar

Aylin Tepe, 2. Emircan Şahan, 3. Demir Kırımgeri

Bayanlar Longest Drive: Zühra Kırımgeri

Bayanlar Nearest to Pin: Aynur Kutal

Erkekler Longest Drive: Adnan Akbaş

Erkekler Nearest to Pin: Ahmet Hazan