The Marmara Bodrum Kadınlar Günü Turnuvası bu yıl 4. Kez düzenlendi. Bodrum Golf Kulübü organizatörlüğünde düzenlenen turnuvada Bodrum, Ankara, İstanbul ve İzmir Golf kulüpleri oyuncuları kıyasıya mücadele etti. Kategori kazananları ise;
A Kategorisi Kadınlar
- Gülay Dora, 2. Arzu Narin , 3. Oya Dağlı
B Kategorisi Kadınlar
- Dilek Ertem, 2. Sümran Sanaç, 3. Burcu Mangör
A Kategorisi Erkekler
Sidar Yalçınkaya, 2. Nejat Narin, 3. Erol Aktı
Çocuklar
- Aylin Tepe, 2. Emircan Şahan, 3. Demir Kırımgeri
Bayanlar Longest Drive: Zühra Kırımgeri
Bayanlar Nearest to Pin: Aynur Kutal
Erkekler Longest Drive: Adnan Akbaş
Erkekler Nearest to Pin: Ahmet Hazan