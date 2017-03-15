Kaplanmedya Yayıncılık
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The Marmara Bodrum Kadınlar Günü Turnuvası

15 Mart 2017 by in Banner Turnuvalar - No Comments
BGM_7476

The Marmara Bodrum Kadınlar Günü Turnuvası bu yıl 4. Kez düzenlendi. Bodrum Golf Kulübü organizatörlüğünde düzenlenen turnuvada Bodrum, Ankara, İstanbul ve İzmir Golf kulüpleri oyuncuları kıyasıya mücadele etti. Kategori kazananları ise; 

A Kategorisi Kadınlar

  1. Gülay Dora, 2. Arzu Narin , 3. Oya Dağlı 

B Kategorisi Kadınlar

  1. Dilek Ertem, 2. Sümran Sanaç, 3. Burcu Mangör

A Kategorisi Erkekler

Sidar Yalçınkaya, 2. Nejat Narin, 3. Erol Aktı

Çocuklar

  1. Aylin Tepe, 2. Emircan Şahan, 3. Demir Kırımgeri

Bayanlar Longest Drive: Zühra Kırımgeri

Bayanlar Nearest to Pin: Aynur Kutal

Erkekler Longest Drive:  Adnan Akbaş

Erkekler Nearest to Pin: Ahmet Hazan

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