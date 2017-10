Titanic Hotels, Turkish Airlines World Golf Cup’ın 2. kez Ana Sponsoru

Türkiye’nin en seçkin otel zincirlerinden Titanic Hotels’in ana sponsorluğunda düzenlenen dünyanın en büyük amatör golf turnuvası olan Turkish Airlines World Golf Cup 2017‘nin büyük finali 31 Ekim – 01 Kasım 2017 tarihlerinde Titanic Golf Club’ta gerçekleşecek.

Bu yıl beşincisi düzenlenen ve golf sporunda önemli bir yere sahip Turkish Airlines World Golf Cup 2017 kapsamında 62 ülkede 100 eleme turnuvası düzenleniyor. Genel toplamda yaklaşık 8.000 golfçünün yarışacağı turnuvanın tüm final misafirlerine Titanic Deluxe Golf Belek ev sahipliği yaparken, büyük final heyecanı da Titanic Golf Club’ta yaşanacak. Kısa sürede dünyadaki en önemli amatör golf turnuvalarından biri haline gelen Turkish Airlines World Golf Cup’ın finalinin gerçekleşeceği Titanic Golf Club Türkiye’nin ilk 27 delikli golf sahası olma özelliğine sahip.

İngiltere’nin ünlü Hawtree golf sahası mimarları tarafından toplam 110 hektarlık arazi üzerine inşa edilen Titanic Golf Club, 1997 yılından bu yana uluslararası şampiyonalar dahil olmak üzere seçkin ziyaretçilere hizmet veriyor. İlk yapım aşamasında Avrupalı golf sporcularının eğilimleri dikkate alınarak planlanan sahalar, 3 seçenekli 9 delik “Championship” düzenlemesi ve değişken 18 delik olanağı gibi önemli teknik özellikleri ile golf tutkunlarının en önemli buluşma noktası olma özelliğini sürdürüyor.

Antalya’nın incisi Belek bölgesinin denize kıyısı olan tek sahası ve her çukurda farklı peyzaj özellikleri taşıyan Titanic Golf Club The Mediterranean 1 – 18, The Forest 10 – 27 ve The River 19 – 9 kombinasyonları ile 3 ayrı sahada golf oynama fırsatı sunuyor.