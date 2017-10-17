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Turnuvalar
Golf Haber
Türkiye’de Golf
Dünyada Golf
Röportajlar
Junior Röportajlar
Köşe Yazarları
Atay Varlı
Aydan Sıvacı
Ayfer Seke
Burçe Ürkmezgil
Bekir Kara
Hakan Erol
İlkin Durukan
Mehmet Ceylan
Nilgün Oflaz
Oğuzhan Küçük
Özkan Türkan
Serap Sokullu
Videolar
Golf Dersleri
Golf Kuralları
TA World Golf Cup
2014
2013
Türkiye’nin Golf Sahaları
Advertorial
Gezi
Golf Star
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Turkish Airlines World Cup
17 Ekim 2017 by
Kaplanmedya
in
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Turnuvalar
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Turkish Airlines World Cup İstanbul Finalistleri belli oldu.
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Hırvatistan’da Yapılan World Adventure Golf Masters 2017 Turnuvası
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