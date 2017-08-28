17 Şubat 2017 tarihinde Mumbai’de yapılan başlangıç vuruşu ile start alan Turkish Airlines World Golf Cup Amateur Series, tüm hızıyla dünyayı gezmeye devam ediyor. Ağustos ayında Boston, Toronto, Montreal, Bogota, Oslo ve Manchester şehirlerinde gerçekleşen turnuvalarda katılımcılar büyük final için yarıştı. Eylül ayında ise yoğun bir turnuva takvimi gözüküyor. Sırasıyla Berlin, Akra, Hong Kong, Taipei, Lagos, Ljubljana, Nice, Bologna, Paris, Uruguay, Cakarta, Basel/Zürih, Kolombo, Los Angeles, Washington, Sao Paulo, Hamburg, San Francisco, Buenos Aires, Stuttgart, Brüksel, Torino, Turin, Venedik, Bordeaux ve Dakka Eylül ayı takviminde yer alan şehirler. Büyük final ise, Ekim ayında Titanic Hotels’de gerçekleşecek.