Türkiye Yıldızlar Şampiyonu İbrahim Tarık Aslan ve Gülten Gül Gözüyanık Oldu

Türkiye Golf Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası tamamlandı. İstanbul ve Antalya olmak üzere iki ayaktan oluşan şampiyona, bu sene de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Düzenlenen final müsabakaları sonunda TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası’nda erkeklerde İbrahim Tarık Aslan, genç kızlarda Gülten Gül Gözüyanık 2017 TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonu oldu. Marmara Golf Sahası’nda gerçekleştirilen şampiyonanın finalinde, yıldızlar ve gençler kategorisinde erkeklerde İbrahim Tarık Aslan toplamda 160 gross skorla, Gülten Gül Gözüyanık 153 gross skorla 2017 TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonu oldu.

Marmara Golf Sahası’nda oynanan şampiyonanın yıldızlar ve gençler A kategorisinde, erkeklerde Berk Özyiğit toplamda 147 net vuruşla, genç kızlarda Ilgın Zeynep Denizci 142 net vuruşla, B kategorisi erkeklerde Berkay Ayyıldız 71 stableford skorla, B kategorisi genç kızlarda Selen Çağlar 76 stableford skorla birinci oldu.

Klassis Akademi sahada oynanan minikler A kategorisinde ise erkeklerde Can Gürdenli 45 stableford skorla, kızlarda Fatma Kuş 44 stableford skorla, erkekler B kategorisinde Dara Muhammed Saf 45 stableford skorda, kızlarda aynı kulüpten Zeynep Nefin Ertuğ 42 stableford skorla şampiyonayı ilk sırada tamamladı.