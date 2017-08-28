World Adventure Golf Masters 2017

Ülkemiz için Dünya Adventure Golf Masters 2017 Şampiyonası neden önemli? Hırvatistan’da aynı zamanda sponsorlardan biri olan Zaton Holiday Resort’ün sahip olduğu sahada 9-12 Eylül 2017 tarihleri arası Dünya Adventure Golf Masters turnuvası yapılacak. Adventure golf kategorisi son yıllarda hızla yükselen bir trend. Daha önce de İsveç, Rusya, Hırvatistan ve Kosova’da yapılan turnuvalara ilgi katlanarak artıyor. Oyuncu sayılarında bu yıl da kısıtlamaya gidildi. Sanırım önümüzdeki yıllarda organizasyon komitesi yeniden oyuncu sayılarındaki artışı değerlendirecektir. Katılımcı sayısı için, bu şampiyonada aktif üyelere öncelik verilerek ve kayıt önceliği sırası göz önünde tutulacak şekilde 80 oyuncu ile sınırlandırma yapılacak. 6 eleme turundan sonra en iyi 6 takım için 6 eleme turu +1 final turu oynanacak.

Ülke takımlarının en az 4 kişiden oluşması ve milli formaları olması zorunlu. 4 kişiden az olursa takım olarak değil bireysel olarak karma kategorisinde yarışacaklar. Her yıl üye ülke sayısında artış yaşandığından, sporcu sayısı yanında hem takım sayısı artıyor hem de organizasyon büyüyor. Bu yıl turnuvanın yapılacağı Zaton Holiday Resort’de yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Ülke takımları en az 4 kişi, 2 antrenör, tabi ki 3-4 yönetici hesabı ile her ülke en az 10-12 kişi geliyor. Ayrıca bu yıl 20-23 Eylül 2017 tarihlerinde genel klasmanda Dünya Şampiyonası da aynı yerde yapılacak. Yılda bir kez Eylül ayında düzenlenen delege toplantısı da dolayısıyla Zaton’da yapılacak.

Mini golf turnuvaları 4 ayrı saha tipinde yapılıyor.

Minyaturegolf (Eternit)

Feltgolf (Ahşap üzeri Keçe)

Concrete (Beton)

Minigolf Open Standart (MOS) & Adventure Golf ve benzeri

4 tip sahada 18 delik olmak zorunda. Adventure golf sahaları başta ABD, İngiltere, İskandinav ülkeleri ağırlıkta olmakla birlikte birçok ülkenin sahip olduğu saha modelleridir. Özellikle ABD‘nin yoğun baskı ve isteği doğrultusunda Olimpiyat sporu olma yolundadır. Bu nedenle gelecekte önemi daha da artan ve çoğalan sahalar olacağı açıktır. Geçmiş yıllarda İsveç, Rusya, Hırvatistan ve Kosova’da turnuva sahaları inşa edildi ve şampiyonalar yapıldı. Bu yıl Afrika kıtasında Gana, Adventure golf sahasını inşa etti ve 2018 Şubat için aday ülkeler arasında en yakın aday gözüküyor. Sanırım 17 Eylül’de yapılacak delege toplantısında böyle bir karar çıkacaktır. Bu toplantıdan beklediğimiz başka bir karar ise ülkemiz ile ilgili. Boğaziçi Golf Derneği, ülkemiz adına başvurusunu yaptı. Dünya Minigolf Federasyonu Türkiye temsilcisi olarak Boğaziçi Golf Derneği’nin atanması bekleniyor. Sonraki sürede Boğaziçi Golf Derneği’ne en az bir adet 18 çukurlu Adventure saha yapması için süre verilecek. Oyuncular yetiştirmesi istenecek. Zaten başvuru süresinde hedeflerinde 2018 yılında Adventure saha yapılacağı sözü verilmişti. Şayet 2018 ilk yarısı içinde yapılması planlanan saha tamamlanabilir ise, Eylül 2018 ya da 2019 yılı için Dünya Adventure Şampiyonası ülkemizde yapılabilir. Bu tamamen Dünya Minigolf Federasyonu’nun, Türkiye temsilcisi olarak atamasını beklediğimiz Boğaziçi Golf Derneği’nin sıkı çalışması ve mali desteği bulmasına bağlı gözüküyor.

Benim öngörüm, 2018 Şubat ayında Gana’da bir şampiyonanın yapılacağı ve Gana Milli Takımı’nın da Dünya şampiyonasında ilk üçe gireceğidir. Ben de 8-15 Eylül tarihleri arası şampiyonayı izlemek için orada olacağım. Mini Golf sporunu ülkemize kazandırmak için, gelecekte bu alanda da söz sahibi olabilmek için orada olacağım. Gelecekte ülkemizde yeni tanınan Mini Golf sporunda şampiyonlar çıkabilsin diye orada olacağım.