Bütünleyici bir tedavi sistemi olan yoga ile tanışmak hayatınızı değiştirebilir. Bu değişim ise istikrarlı ve disiplinli olmakla gerçekleşiyor. Yoganın tüm spor dallarına faydası olduğu gibi golf üzerinde de oldukça olumlu etkileri var. Biz de yoga ile ilgili merak ettiklerimizi hem bir Yoga Eğitmeni hem de bir golfçü olan Gaye Ünal’a sorduk.

Sizi tanıyabilir miyiz?

31 yaşındayım. Evli ve iki çocuk annesiyim. Yoga eğitmenliği yapıyorum. “Hatha Yoga”, “Yin Yoga”, “Hamile Yogası” ve fedarasyona bağlı antrenörlük eğitimlerini tamamladım. Uygun olduğum her fırsatta yoga workshoplarına katılıyorum. Yoga dışında, kişisel gelişimime yardımcı olacak, çocuklarımla uyumumu artıracak, doğru beslenmelerini ve gelişim süreçlerini olumlu açıdan destekleyebilecek eğitimler de aldım.

Yoganın amacı nedir?

Yoga sankritçede birleşmek anlamına gelir. En önemli amacı zihni sakinleştirmektir. Ego, nefret, mutsuzluk, korku ve endişe; zihnin sakinleşmesine engel olur. Zihin, bedenle ruhun arasında bir araçtır. Gölün içine baktığınızda dalgalıysa dibini göremezsiniz. Durağansa içini görebilirsiniz. Dış etkilerden arındığımızda iç dünyamıza dönebiliriz. Bunu asana (duruşlar) ve pranayama (nefes) uygulamalarıyla yaparız.

Faydaları nedir peki?

Yogayı yaşam biçimi haline getirdiğimizde bedensel ve zihinsel farkındalığımız artar. Fiziksel ve ruhsal sağlık, kişisel gelişim, konsantrasyon, kontrollülük, sakinlik ve huzur kazandırır. Vücuttaki esnekliği arttırır. Ağrıları, fiziksel bazı engelleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Doğru gevşeme ile sinir sistemi yenilenebilir. Nefes çalışmalarıyla stresin üstesinden gelinebilir. Faydaları saymakla bitmeyecek kadar çok… Bu konuda tavsiyem; tecrübeli eğitmenler seçmeniz ve bedeninizin sınırlarını iyi bilmenizdir. Zorlamadan, zamana bırakarak büyük gelişme elde edebilirsiniz. Başlar başlamaz faydasını görebileceğiniz, her yaşta yapabileceğiniz, vücudunuzun her bölgesine eşit derecede etkili olan bir spordur.

Yoga kas yapar mı?

Yoganın kas yapmada etkisi vardır fakat kasları şişirmek yerine uzatır. Beraberinde doğru beslenerek de zarif bir vücuda kavuşabilirsiniz.

Yoganın golf oyuncuları üzerindeki etkileri nelerdir?

En başarılı sporcular, dış etkenlerden arınıp odaklananlardır. Sporcuların çoğu, yoga ve meditasyon yapar. Yoganın tüm spor dallarına faydası olduğu gibi golf üzerinde de olumlu birçok etkisi bulunmaktadır. Dingin bir zihin ve konsantrasyonla, dağılmadan, kendimizle kontakta olmamızı sağlar. Kazandırdığı esneklikle daha rahat swing yapmamıza olanak verir. Oluşabilecek sakatlanmaları en aza indirir. Özellikle çocukların bu deneyimi erken yaşta tecrübe etmeleriyle daha pozitif bireyler olarak yetişeceği düşüncesindeyim.

Siz, golf oynamaya nasıl başladınız?

Eşim uzun zamandır golf oynuyor. Onun tavsiyesiyle başladım. Çocuklarım da golf eğitimi almaya başladı.

Ödüller de almaya başladınız. Önümüzdeki dönem için bir hedefiniz var mı?

Ödül işin en cazip tarafı tabi ama bu anlamda pek hedefler koymuyorum. Akışına bırakmak en sevdiğim şey. Yaptığım her işi doğru öğrenmek, bedenim ve zihnim izin verdiği sürece devam etmek isterim.